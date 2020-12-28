11 ayda 13.401 ağır ticari satıldı

AĞIR ticari araç pazarı yükselişini kasımda da sürdürdü. Kasımda satışlar yüzde 109 artışla bin 684 adet oldu. Pazar 11 ayda yüzde 126 büyüdü. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 13 bin 401 adet oldu. Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları'nın yürüttüğü Volvo Trucks, 2020 Kasım sonunda çekici pazarında yüzde 152 büyüdü. Yüzde 7.4 pazar payına ulaştı. Pazar payını çift hanelere taşımayı hedefleyen Kamyon Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Kıvanç Kızılkaya, 2021'e yönelik umutlu olduklarını söyledi. Kızılkaya, "Volvo Trucks ile 2017'de stratejik bir işbirliğine imza attık ve üç yılı geride bıraktık. Biz sadece bir satış firması değil, aynı zamanda bir hizmet firması ve müşterilerimizin uzun soluklu çözüm ortağıyız" dedi.