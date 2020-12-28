2020 eşi benzeri görülmemiş bir yıl

TÜRKİYE otomotiv pazarında en çok satışın yapıldığı ay olan aralık, beklentilerin altında kapatacak gibi görünüyor. Aralıkta toplam satışın 100 bin adet olacağı tahmin ediliyor. Bu gerçekleşirse pazar 2019'a göre yüzde 60'tan fazla artışla 770 bin adetin üstünde kapanacak. Yıl bitmeden 2021 satış tahminleri konuşulmaya başladı. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 2021'de pazarın 2020 civarında gerçekleşeceğini düşünüyor. 2020'de daha önce eşi benzeri yaşanmayan inişli-çıkışlı bir yıla tanıklık ettiklerini söyleyen Berkel, "Mevcut koşulların da etkisiyle 2021'in ilk yarısının zorlu geçeceğini öngörüyoruz. Aşının yaratacağı olumlu etkiyle yaz aylarından itibaren canlanma yaşanmasını ve ikinci yarısının daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi.2021'DE yeni modellerin doping etkisi yapacağını söyleyen Berkel, "i10 ve i20'nin yanı sıra yenilenen Kona'yı satışa sunduk. Yılın ilk çeyreğinde yeni i20 N ve N Line ile birlikte Bayon isimli SUV modelinin üretimine başlayacağız. Ayrıca yenilenen Tucson ve Elantra'yı satışa sunacağız" dedi.