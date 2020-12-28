Yeni ve güncel AGİ ücretleri hesaplama tablosu 2021! Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için AGİ ne kadar, kaç TL oldu?

Yarın gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısında alınacak kararlar milyonları ilgilendiriyor. Toplantının ardından asgari ücret ile birlikte AGİ ücretlerinde artış yaşanacak. AGİ ücretleri, çalışanın medeni hali ve çocuk sahibi olması durumunda farklılık gösteriyor. Dolayısıyla zam oranı belli olmadan işte AGİ hesaplama tablosu merak ediliyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler…
AGİ ZAM ORANI HESAPLAMA TABLOSU 2020
Milyonları ilgilendiren AGİ zammı yarınki toplantının ardından açıklanacak. Komisyoni, hem 7-8 milyon işçinin direkt alacağı yeni maaşı belirleyecek hem de 20 milyondan fazla çalışanın Asgari Geçim İndirimi'nin artışını da açıklamış olacak. Asgari ücret sadece bunları değil işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini ve nakdi ücret desteğini de artıracak.
2021 AGİ zam oranının belli olması için, komisyondan çıkacak asgari ücret zammı kararı bekleniyor. Bir önceki yılın evli ve bekar AGİ hesaplama tablosu ise şu şekilde:
2020 AGİ TABLOSU
2019 (TL) -- 2020 (TL)
Bekar 191,88 --> 220,73
Eşi çalışmayan, çocuksuz 230,26 --> 264,87
Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259,04 --> 297,98
Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287,82 --> 331,09
Eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326,20 --> 375,23
Eşi çalışan, çocuksuz 191,88 --> 220,73
Eşi çalışan, 1 çocuklu 220,66 --> 253,83
Eşi çalışan, 2 çocuklu 249,44 --> 286,94
Eşi çalışan, 3 çocuklu 287,82 --> 331,09
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
• Mükellefin kendisi için % 50'si,
• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
• Üçüncü çocuk için %10'u
• Diğer çocuklar için % 5'i
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.