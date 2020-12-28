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Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir ve nasıl hesaplanır? 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi?

2021 Asgari ücret tutarıyla birlikte en fazla merak edilen konuların başında AGİ yani Asgari Geçim İndirimi miktarına gelecek zam oranı geliyor. Evli, çocuklu ya da bekar olan çalışanlara farklı miktarlar verilirken 7 milyon asgari ücretli bugün (28 Aralık 2020 Pazartesi) yapılacak son Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından , nasıl hesaplanır? ve 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi? sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 07:07 Son Güncelleme: 28.12.2020 07:07 ABONE OL
Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir ve nasıl hesaplanır? 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün son kez toplanmasının ardından 2021 Asgari ücret miktarı ve AGİ (Asgari Geçim İndirimi) zammı netlik kazanacak. Çalışanların evli - bekar ya da çocuklu -çocuksuz olmaları göz önünde bulundurularak bu özellikteki kişilere farklı oranlar uygulanırken, 7 milyon asgari ücretli tarafından gelecek zammın yanında AGİ nedir, nasıl hesaplanır? ve 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi? şeklinde sorulara da yanıt aranmaya devam ediyor.

2021 ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ, NASIL HESAPLANIR?

Tüm detaylar şöyle;

AGİ NEDİR?

AGİ'nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

  • Mükellefin kendisi için % 50'si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
  • Üçüncü çocuk için %10'u
  • Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret ve AGİ zammı hakkında vatandaşların merak ettiği pek çok konu bulunuyor. 2021 AGİ zam oranının belli olmasının ardından AGİ ücretleri de netlik kazanacak. AGİ hesaplama tablosu içerisinde evli, çocuklu ve bekar olmak koşulu ile alınan ücrette farklılık gösteriyor. Detaylar şu şekilde;

Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir.

2020 AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) NE KADARDI?

  • Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş.
  • Evli, eşi çalışan 220,68 TL
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL
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Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir ve nasıl hesaplanır? 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi?
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