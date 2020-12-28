2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Son toplantı saat kaçta bitecek?

Asgari ücret zammı için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Çalışan vatandaşlara verilen taban ücret olarak bilinen bu ücretin zammı bugün gerçekleşecek son komisyon toplantısı sonucunda belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Bilindiği üzere 2020 yılında bu ücret bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyordu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Toplantı saat kaçta bitecek? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

İşsizlik maaşından AGİ'ye, engelli maaşları ve birçok ödeneğin zamla beraber değişeceği bilinirken asgari ücretle çalışan binlerce vatandaş yeni zam için de heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılacak ve saat 10.30'da başlayacak toplantı sonrasında 2021 yılında uygulanacak asgari ücret açıklanacak…