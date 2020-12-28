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2021 Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Son toplantı saat kaçta bitecek?

Bugün gerçekleşecek olan 2021 toplantısı için adeta nefesler tutuldu. Yeni zammın belli olacağı görüşmeler dördüncü kez gerçekleşirken yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon haftalardır değerlendirmelerini toplantılar çerçevesinde gerçekleştiriyor. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Toplantı saat kaçta bitecek? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:14 Son Güncelleme: 28.12.2020 10:14 ABONE OL
2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Son toplantı saat kaçta bitecek?

Asgari ücret zammı için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Çalışan vatandaşlara verilen taban ücret olarak bilinen bu ücretin zammı bugün gerçekleşecek son komisyon toplantısı sonucunda belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. Bilindiği üzere 2020 yılında bu ücret bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyordu. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Toplantı saat kaçta bitecek? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

İşsizlik maaşından AGİ'ye, engelli maaşları ve birçok ödeneğin zamla beraber değişeceği bilinirken asgari ücretle çalışan binlerce vatandaş yeni zam için de heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılacak ve saat 10.30'da başlayacak toplantı sonrasında 2021 yılında uygulanacak asgari ücret açıklanacak…

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

2021 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Son toplantıya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılacak ve bugün 10.30'da başlayacak toplantı sonrasında 2021 yılında uygulanacak asgari ücret açıklanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman? Asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak ve bitecek?TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşveren ve hükümet; asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonuna 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir." dedi.

ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

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2021 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Son toplantı saat kaçta bitecek?
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