İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 işsizlik maaşı asgari ücret sonrası açıklandı!

2021 yılına bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. Asgari ücret, işsizlik maaşı, AGİ gibi kritik rakamlar da yeni yıla girmeden belli oldu. Bu nedenle gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün yapılan son toplantısına çevrilmişti. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte, 2020 yılı işsizlik maaşı miktarı ve gelecek yıl için belirlenen zam oranu hakkında merak edilenler....

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Önümüzdeki yıldan itibaren verilecek işsizlik maaşı miktarı hakkında detaylar şöyle;