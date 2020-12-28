Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 işsizlik maaşı asgari ücret sonrası açıklandı!

maaşı ne kadar oldu? 2021 işsizlik maaşı sonrası açıklandı!

maaşı miktarı için geri sayım sona erdi. Bugün gerçekleştirilen Tespit Komisyonunun son toplantısı sonrası Bakan Selçuk tarafından açıklanacak olan asgari ücret miktarı ile birlikte, 2021 işsizlik maaşı miktarı da belirlenecek. Peki, asgari ücret miktarının göz önüne alınarak belirleneceği işsizlik maaşı oranı ne kadar olacak? Bu başlık altında, 2021 yılı işsizlik maaşı zam oranı hakkında merak edilen bilgiler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:58 Son Güncelleme: 28.12.2020 11:58 ABONE OL
İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 işsizlik maaşı asgari ücret sonrası açıklandı!

2021 yılına bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. Asgari ücret, işsizlik maaşı, AGİ gibi kritik rakamlar da yeni yıla girmeden belli oldu. Bu nedenle gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün yapılan son toplantısına çevrilmişti. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte, 2020 yılı işsizlik maaşı miktarı ve gelecek yıl için belirlenen zam oranu hakkında merak edilenler....

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Önümüzdeki yıldan itibaren verilecek işsizlik maaşı miktarı hakkında detaylar şöyle;

İşsizlik maaşı ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi ücret ödemelerinde asgari ücret miktarı göz önüne alınarak belirleme yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama olması durumunda tüm detaylarıyla burada yer alacak.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR, ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

  • İşsizlik Ödeneği
  • Genel Sağlık Sigortası Primleri
  • Yeni bir iş bulma
  • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 işsizlik maaşı asgari ücret sonrası açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA