Salgın sürecinde geçici yasa olarak uygulamaya geçen işten çıkarma yasağı pandemi sürecinde çalışan vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla birçok kez uzatılmıştı. Son olarak Kasım ayında sona ermesi beklenen fesih kısıtı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından gelen açıklama sonrası yeniden uzatıldığı ifade edildi. Peki, , İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar uzatıldı? İşte konuya dair detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 27 Ekim 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılmıştı. Bu kapsamda vatandaşlar kısıtlamanın sona ereceği o tarih için konuya dair tüm gelişmeleri yakından takip ediyor…