Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Alış ve satış fiyatları tam bu noktada önem kazanırken Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar yakından takip ediliyor. Bu bağlamda; haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 28 ARALIK 2020 PAZARTESİ

Bugün gram altın 461 TL civarında işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 2 lira civarında işlem görüyor. Sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de araştırılan altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar haberimizde…