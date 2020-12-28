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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

haberi: bugün ne kadar? 28 Aralık 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Koronavirüs pandemisi süresince en iyi yatırım araçlarından bir tanesi olan ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde ’dan gelen canlı ve güncel rakamlar, yatırımcıların ilgi odağı olurken alış ve satış fiyatları da belirleniyor. Bugün alış fiyatı 416 TL civarında işlem görürken 18 ayar altın ise 333 lira civarında işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 28.12.2020 07:04 Son Güncelleme: 28.12.2020 07:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Alış ve satış fiyatları tam bu noktada önem kazanırken Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar yakından takip ediliyor. Bu bağlamda; haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 28 ARALIK 2020 PAZARTESİ

Bugün gram altın 461 TL civarında işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 2 lira civarında işlem görüyor. Sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de araştırılan altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar haberimizde…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,32

SATIŞ: 432,42

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.070,70

SATIŞ: 3.088,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.024,00

SATIŞ: 3.070,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.926,34

SATIŞ: 2.984,17

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.495,20

SATIŞ: 1.508,70

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 747,60

SATIŞ: 755,30

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,32

SATIŞ: 461,42

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Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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