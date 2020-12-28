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ile ilgili haberi: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bu süreçte bankalar tarafından uygun kredi paketleri de sunulmaya devam ediyor. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 29 Aralık Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 29.12.2020 01:30 ABONE OL
Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberi: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep artmış durumda bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 29 Aralık Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI 29 ARALIK

Bankaların 29 Aralık tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 2.09

İhtiyaç kredisi: 1.98

Taşıt kredisi: 1.51

Konut kredisi: 1.41

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

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Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberi: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?
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