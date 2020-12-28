Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberi: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep artmış durumda bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 29 Aralık Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI 29 ARALIK

Bankaların 29 Aralık tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...