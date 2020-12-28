2021 AGİ zammı ile ilgili son dakika haberi: İşte Evli, çocuklu ve bekâr çalışanlar için AGİ zammı hesaplama tablosu

Milyonların beklediği asgari ücret zammı bugün belli oldu. Asgari ücretin belli olması ile birlikte, işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirim olarak tanımlanan AGİ 2021'de belli oldu. Aralık ayının başından bu güne kadar komisyon tarafından gerçekleşen görüşmeler sonucunda yeni zammın kararı bugün Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Selçuk, Ocak ayı ile uygulanmaya başlayacak yeni asgari ücretin 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğunu belirtti. Peki, 2021 AGİ zammı ne kadar oldu? AGİ asgari ücrete dâhil mi? İşte Evli, çocuklu ve bekâr çalışanlar için AGİ zammı hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! İŞTE YENİ AGİ TABLOSU

Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen 2021 AGİ zammı da araştırma konusu haline geldi. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık göstere bu ücret geçtiğimiz sene bekar bir işçi için 220 TL 73 kuruşken bu yılki asgari ücret zammı ile ne kadar oldu merak ediliyor…