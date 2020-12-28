Son dakika haberi: Asgari ücret 2021 zammı miktarı açıklandı! Yeni asgari ücret ve AGİ zam oranı ne kadar, kaç TL oldu?

Ülke genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2021 asgari ücret zammı hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Büyük bir merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. son toplantısı bugün yapıldı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için belirlenen brüt ve net asgari ücret miktarı tutarı hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, brüt ve net asgari ücret miktarını açıklarken asgari ücrete toplamda yüzde 21 zam yapıldığını vurguladı. Bakan Selçuk, bekar ve üç çocuklu bir çalışanın alacağı zamlı asgari ücret miktarını da kamuoyu ile paylaştı. Böylelikle, günlerdir yanıtı araştırılan 'Asgari ücret 2021 zammı ne kadar, kaç TL oldu?' sorusu da yanıt bulmuş oldu.
Bakan Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili, "Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır." dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı bugün milyonlar tarafından yakından takip edildi. Öyle ki, AGİ ve 2021 asgari ücret zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı bugün belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün gerçekleştirilen son toplantının ardından 2021 asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu sorusuna cevap verdi. Selçuk, asgari ücret zammı hakkında bilgi verirken, sözlerine "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." diyerek başladı ve net, brüt asgari ücret miktarını açıkladı.
İşte, Bakan Selçuk'un açıklamalarının devamı ve 2021 zamlı asgari ücret miktarı;
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU
Bakan Selçuk 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.
Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
AGİ ÖDEMELERİNE DE ZAM GELDİ
ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ZAM GELEN KALEMLER
Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.
İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.
İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.
Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.
Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.
Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.
ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.