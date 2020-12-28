SON DAKİKA: Emekli Ocak zammı ile ilgili flaş gelişme! İşte en düşük ve en yüksek emekli 2021 Ocak maaş zammı!

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Ocak ayında yapılacak zamma artık sayılı günler kaldı. Şu ana kadar 5 aylık veriler açıklanırken, Ocak tahminleri de ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yılsonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. Peki, bu rakamlar doğrultusunda SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte detaylar;

EMEKLİ OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR

Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak