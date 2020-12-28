SON DAKİKA: Asgari ücret 2021 zammı açıklanıyor! Yeni asgari ücret ne kadar oldu sorusu 4. toplantı ile yanıt bulacak

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısının yarın gerçekleştirileceğini açıkladı. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu toplantıdan sonrası gelecek açıklamaya çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından asgari ücret 2021 zammı ne kadar oldu sorusu cevap bulacak. Öte yandan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zammı miktarı da Pazartesi günü açıklanacak. Peki, 2021 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammı ile ilgili gelecek olan son dakika açıklamalarına çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın gerçekleştirilecek olan son toplantının ardından 2021 asgari ücret ne kadar oldu sorusuna cevap verecek. Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki toplantıda sunduğu teklif ve tüm ayrıntılar şöyle;
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.
ASGARİ ÜCRET NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?
Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:
1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.
2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.
3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.
4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.
5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.
6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.
TÜİK VERİLERİ KOMİSYONLA PAYLAŞMIŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı.
Sabah Yazarı Faruk Erdem, asgari ücrete ilişkin verileri ve tahminleri paylaştı.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ), İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE NETLEŞECEK
Milyonları ilgilendiren bir başka rakam ise bu ayın sonunda açıklanacak. Asgari ücret komisyonu üçüncü toplantısını bugün yaparken hem 7-8 milyon işçinin direkt alacağı yeni maaşı belirleyecek hem de 20 milyondan fazla çalışanın Asgari Geçim İndirimi'nin artışını da açıklamış olacak. Asgari ücret sadece bunları değil işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini ve nakdi ücret desteğini de artıracak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
İşte bütün bu rakamlar merak edilirken bazı ipuçları da gelmeye başladı. Son ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14.18 olarak açıklandı.
Şimdi bu rakamdan yola çıkarak bazı hesaplamalar yapalım.
ENFLASYON ORANLARI VE TAHMİNİ ZAM ORANLARI
Eğer yıl sonunda enflasyon beklenti anketindeki gibi yüzde 14.18 çıkarsa 6 aylık enflasyon da yüzde 7.96 olarak hesaplanacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7.96 olacağı anlamına geliyor. Yine memurların ve memur emeklilerinin zam oranının ise yüzde 3+3,96 olacağı ve enflasyon farkı ekleneceği de bu hesaptan ortaya çıkıyor.
SON 10 YILLIK ARTIŞ BİZ TAHMİN İÇİN YARDIMCI OLUYOR
Gelelim asgari ücrete. Asgari ücret artışı pazarlık masasında belirlense de son 10 yıllık artışlara baktığımızda enflasyonun 3 yada 5 puan üzerinde artışların yapıldığı görülüyor. Bu 3 ya da 5 puanlık refah artışı eklenerek asgari ücret hesaplanırsa bu kez artış yüzde 17.18 veya 19,18 şeklinde olacak. Bu da yeni asgari ücret hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağlayacak.
Asgari ücretteki bu artış kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı rakamlarını da etkileyecek. Kısa çalışma ödeneğinin en düşük rakamı brüt asgari ücretin yüzde 60'ını işsizlik maaşı ise yüzde 40'ını oluşturuyor. İşsizlik maaşının en üst rakamı brüt asgari ücretin yüzde 80'i, kısa çalışma ödeneğinde en üst maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Bu durumda bu rakamlarda yüzde 17.18 veya yüzde 19.18 oranında artmış olacak.
Gelin şimdi yeni maaşları birlikte hesaplayalım
MERKEZ BANKASI'NIN ANKET SONUÇLARI
*Cari yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18
*12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,84
*24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,24
*Yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,77 TL
TAHMİNİ YANSIMALAR
*Temmuz-Kasım enflasyonu( 5 aylık) yüzde 7.02
*SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammı yüzde 7.96
İŞTE EN DÜŞÜK MAAŞLAR:
-Bağ-Kur esnaf --- 2.019,14 ( %7.02) ---- 2.036,88 (%7,96)
-SSK (2000 öncesi) --- 2.389,84 (%7.02) ---- 2.410,83 (%7,96)
*Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.96
*Memur ve memur emeklilerinin 6 aylık zammı yüzde 6.96
TAHMİNİ OLARAK ASGARİ ÜCRET 2021 KAÇ TL OLACAK?
*Asgari ücret enflasyon arttı 3 puan refah artışı zammı yüzde 17.18
- Buna göre brüt asgari ücret: 3.448,60 TL
-Buna göre net asgari ücret: 2.724 TL
-Buna göre kısa çalışma ödeneği: 2.069,60 TL - 5.172,9 TL
-Buna göre işsizlik maaşı: 1.379,44 TL- 2.758,88 TL