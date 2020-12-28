SON DAKİKA: Asgari ücret 2021 zammı açıklanıyor! Yeni asgari ücret ne kadar oldu sorusu 4. toplantı ile yanıt bulacak

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısının yarın gerçekleştirileceğini açıkladı. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu toplantıdan sonrası gelecek açıklamaya çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından asgari ücret 2021 zammı ne kadar oldu sorusu cevap bulacak. Öte yandan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) zammı miktarı da Pazartesi günü açıklanacak. Peki, 2021 Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI NE KADAR OLDU SORUSU CEVABINI BULUYOR

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammı ile ilgili gelecek olan son dakika açıklamalarına çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın gerçekleştirilecek olan son toplantının ardından 2021 asgari ücret ne kadar oldu sorusuna cevap verecek. Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki toplantıda sunduğu teklif ve tüm ayrıntılar şöyle;