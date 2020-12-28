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’dan eğitime 30 bin adet tablet

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
TOBB’dan eğitime 30 bin adet tablet
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını sürecinde çevrimiçi eğitim gören ve maddi imkânı olmayan 30 bin öğrenci için 'klavyeli tablet' temin ettiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, söz konusu tabletlerin öğrencilere ulaştırılmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine dağıtımının başladığını ifade etti. Geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini çok önemsediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bir taraftan ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı da ihmal etmedik. TOBB camiası olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin klavyeli tablet temin ettik. 81 ilde 365 oda ve borsamız, öğrencilerimize dağıtılmak üzere tabletleri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim ediyor."
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TOBB’dan eğitime 30 bin adet tablet
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