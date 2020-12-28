Transformatör ihracatı 800 milyon doları aştı

Türkiye, dünya transformatör sektöründe öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Sanayide yaşanan büyüme ve artan elektrik enerjisi talebiyle birlikte transformatör önemli bir büyüme potansiyeline sahip sektörler arasında başı çekiyor. Bu alanda yatırımlar hızla artarken ihracat potansiyeli de her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen sektör, özellikle ihracatta güçlü ivmesini sürdürüyor. Buna göre elektrik, elektrik üretim ve dağıtım ekipmanları ürün grubunun en önemli ihraç kalemlerinden olan transformatör ve endüktör ihracatı 2019 yılında 800 milyon doları aştı.Bu ürün grubunda 2018'de 739 milyon 803 bin 756 dolarlık ihracatı yapılırken 2019'da ihracat 800 milyon 267 bin 27 dolara yükseldi. 2018'de 141 milyon 532 bin 461 kilogram transformatör ihracat yapılırken 2019'da bu rakam yüzde 12 artışla 158 milyon 627 bin 992 kilograma çıktı. Ancak transformatör ihracatında birim başına elde edilen gelir 2019'da bir önceki yıla göre 3.49 geriledi. Buna göre 2018 transformatör ihracatının birim fiyatı 5.23 dolar iken bu oran 2019'da 5.04 dolar oldu.Transformatör ve endüktör ihracatında ilk sırayı Türkiye'nin sınır komşusu olan Irak aldı. 2019'da Irak'a 80 milyon dolarlık transformatör ve endüktör ihracatı yapıldı. Bunu 70 milyon dolarlık ihracatla Suudi Arabistan izlerken, İspanya 48 milyon dolarla üçüncü, 45 milyon dolarla da İngiltere dördüncü sırada yer aldı.TÜRKIYE'DE alçak gerilim şebekelerinde 220 ve 380 volt, orta gerilim şebekelerinde 10, 15 ve 33 kilovolt, yüksek gerilim şebekelerinde 66 ve 154 kilovolt, çok yüksek gerilim şebekelerinde de 380 kilovolt kullanılıyor. Elektrik santrallerinde düşük gerilimle üretilen enerjinin iletim ve dağıtım hatlarında istenilen seviyeye dönüştürmek için transformatörler kullanılıyor. Transformatörler elektrik enerjisini bir gerilim seviyesinden başka bir gerilim seviyesine dönüştürdükleri için, gücün sabit olduğu düşünüldüğünde, gerilim yükseldiği zaman akım düşer veya akım yükseldiği zaman gerilim düşer. Bu nedenle enerji iletim hatlarında çok yüksek gerilim kullanıldığı zaman akım oldukça küçük değerlere kadar gerileyebilir.