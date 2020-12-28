Türk-İş 3 bin istedi, sanayici 2.800 TL dedi

MİLYONLARCA çalışanın merakla beklediği 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün belirlenecek. Pandemi nedeniyle asgari ücretin yeni seviyesi de merakla bekleniyor. Türkİş, asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını isterken sanayiciler ise ekonomik koşulların göz önüne alınarak, yeterli olmasa da 2.800 liranın denge sağlayacağını dile getirdi. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, salgınla mücadele döneminde ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 5 parametre belirleyici olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.