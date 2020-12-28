OTOMOTİV dünyasının en prestijli ödüllerinden Yılın Otomobili için 29 aday yarışıyor. Adaylar arasında şu modeller var: "Audi A3, BMW 2 Grand Coupe, BMW 4 Serisi, Citroen C4, Cupra Formentor, Dacia Sandero, Fiat 500, Ford Explorer, Ford Kuga, Honde e, Honda Jazz, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Land Rover Defender, Mazda MX-30, Mercedes-Benz GLA, GLB- GLS, S-Serisi, Peugeot 2008, Polestar 2, Seat Leon, Skoda Octavia, Toyota Mirai, Toyota Yaris, Volkswagen Golf ve Volkswagen ID.3."