2020 yılında fizibilite desteği programında 6 proje başarılı bulundu

Fizibilite Desteği Programına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Ajans olarak 2020 yılında önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Yoğunlu, Fırat Kalkınma Ajansı olarak 2020 yılında TRB1 Bölgesinde (Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli) turizm ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda paydaşları ile birlikte başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek, TRB1 Bölgesinin kalkınmasına yönelik birçok projeye mali ve teknik destek sağladıklarını ifade etti.

Ajans olarak 2020 yılında bölgenin refahına hizmet edecek yatırımların ön değerlendirilmesinin yapılması ve bölgedeki proje havuzunun genişletilmesi amacıyla fizibilite desteği programını uyguladıklarını anımsatan Yoğunlu, şöyle konuştu:

"Fizibilite Desteği Programımız, gerek kamu gerek özel sektör yatırım konularının teknik, ekonomik ve mali analizlerinin yapılması marifetiyle kaynakların boşa harcanmasının engellenmesi amacıyla yürütülüyor. Ajansımızın odaklandığı tematik alanlara yönelik yatırım konularının öncelikle fizibiliteleri, ön değerlendirmeleri yapılıyor. Fizibilite desteği kapsamında dört ilimizde gerçekten gerek tarım anlamında gerek turizmin geliştirilmesi anlamında gerekse endüstriyel gelişim anlamında bazı özel sektör ve kamu kuruluşlarının yapabileceği yatırımlar değerlendirildi ve büyük yatırımların illerimizde ekonomik, teknik ve idari olarak yapılabilir olup olmadığı bu destekler sonucunda ortaya çıkacaktır."

Yoğunlu Fizibilite Desteği Programı kapsamında bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarına yönelik destek sağlandığının altını çizerek, "Bölgemizdeki büyük ölçekli yatırımlara öncülük edecek projelerin fizibilite ve teknik raporlarını hazırlayarak yatırım sürecinin daha hızlı hayata geçirilmesinde öncülük etmeye devam edeceğiz. Projelerimiz illerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

2020 yılında 600 bin TL bütçe tahsis edilen Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı bulunan her bir projeye 40 bin ila 100 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak.