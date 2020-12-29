2021 AGİ zammı ile ilgili Bakan Selçuk’tan SON DAKİKA açıklaması geldi: İşte Evli, çocuklu ve bekâr çalışanlar için AGİ zammı hesaplama tablosu

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği asgari ücretin belli olması ile birlikte, AGİ zammı da gündeme geldi. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirim olarak tanımlanan AGİ zammı, asgari ücretin açıklanması ile birlikte belli oldu. Peki, 2021 AGİ zammı ne kadar oldu? AGİ asgari ücrete dâhil mi? İşte Evli, çocuklu ve bekâr çalışanlar için AGİ zammı hesaplama tablosu

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! İŞTE YENİ AGİ TABLOSU

Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen 2021 AGİ zammı da araştırma konusu haline geldi. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık göstere bu ücret geçtiğimiz sene bekar bir işçi için 220 TL 73 kuruşken bu yılki asgari ücret zammı ile ne kadar oldu merak ediliyor…