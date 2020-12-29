70 yıllık Salarha Tüneli hayali gerçek oldu! Büyük heyecan yaşandı...

İLK GEÇİŞ HEYECANI

Proje ile 40 köy ve 2 beldeyi bünyesinde bulunduran ve şehir içinden geçen 12 kilometrelik yolla ulaşılan Salarha Vadisi'ne, 2.9 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel yapımı için 2015 yılı Ekim ayında delme işlemine başlandı. Rize il merkezinin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak olan tünel, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol Köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2.9 kilometreye düşürecek. Rize'nin 70 yıllık hayali olan çift tüplü Salarha Tüneli'nin bir tüpünün yapımı tamamlandı. Bazı araçların bugün izin verilen kontrollü geçişi sırasında ise büyük heyecan yaşandı. İlk geçişi ise Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve bazı dernek yöneticileri araçları ile yaptı.