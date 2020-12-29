2020 Borç yapılandırma başvuruları sona eriyor! KYK,SGK, MTV, Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

KYK, Trafik cezaları, MTV, Vergi borcu gibi birçok borcun 18 aya varan taksit fırsatıyla ödenmesi için vatandaşların elektronik ortam üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. E-devlet ve İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilen işlemler için başvurular ise 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyor. Peki, Borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte KYK, Trafik cezaları, MTV, Vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı…
BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
Yıl sonuna gelinmesiyle birlikte başvuru süreci sona eren borç yapılandırma ekranı da binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Tarihin en kapsamlı yapılandırma kanunu olarak bilinen bu süreçte binlerce kişi şimdiden başvurularını tamamladı. İşlemlerini gerçekleştirmeyen kişiler ise son tarihin yaklaşmasıyla araştırmaya başladı…
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Aralık 2020'yi gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve inceleme yapılmayacağı da hatırlatıldı. İşte sokakta 'AF' olarak anılan vergi barışı düzenlemesinin son dakika detayları;
Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.
Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren son dakika düzenlemesine son başvuru 31 Aralık'ta.
Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.
500 MİLYARLIK BORCUN BARIŞI BAŞLADI
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun anaparasını ödeyenden gecikme faizi alınmayacak. Bağ-Kur prim borcu olanların sigortalılık süresi dondurulacak. Örneğin, 2008 yılından bu yana bin 200 lira anapara borcu olan borcunu peşin öderse 3 bin 580 lira faiz borcu yerine 818 lira ödeyecek. Toplam 500 milyar liralık vergi, prim ve diğer alacakları, istihdama yeni teşvikleri içeren yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.
YAPILANDIRMA HANGİ DÖNEM BORÇLARI KAPSIYOR, NE ZAMANA KADAR BAŞVURULACAK?
Yapılandırma 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.
YAPILANDIRMA LİSTESİNDE HANGİ BORÇLAR YER ALIYOR?
Gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri...
BAĞ-KUR BORCU OLANLAR YARARLANACAK MI?
Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları da durdurulacak.
EN FAZLA KAÇ TAKSİT YAPILABİLECEK?
Borçlarını taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ya da 18 taksiti tercih edebilecek. Katsayı taksit sayısına göre değişecek. Taksit sayısı arttıkça ödenecek rakamlar da artacak. Belediyelerinborçları ise genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılmak suretiyle 120 eşit taksitte tahsil edilecek.
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR Mİ?
Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek. Prim borcu olanlar e-Sigorta kanalıyla internet üzerinden başvurabilir ya da posta yoluyla bağlı bulundukları SGK il müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne de yapabilir.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ekranda da yer alan sol menüdeki ödeme ve borç işlemleri ekranına giriş yapılması gerekecek. Burada 7256 sayılı kanun kapsamında ödeme işlemleri menüsüne giriş yapacak olan vatandaşlar, başvurularım ekranına tıklayarak ödeme planlarını seçtikten sonra işlemlerini gerçekleştirebilecek.
VERGİ BORÇLARINDA GECİKME ZAMLARI, FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?
Son dakika haberi kapsamında alınan bilgiye göre Vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme, bazı cezaların tamamının ya da yüzde 50'sinin silinmesi, peşin ödemelerde yüzde 90 indirim, trafik ve diğer idari para cezaları peşin ödenirse yüzde 25 indirim var.
PEŞİN ÖDEYENİN AVANTAJI NE OLACAK?
Örneğin; 2008'de 1.200 TL anapara borcu olan bir kişi yapılandırma olmasaydı, ödeyeceği faiz yaklaşık 3.580 lira olacaktı. Bu miktar yapılandırma sonrasında ana para artı 818 lira olarak güncellenebilecek. Bu doğrultuda peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar 3.580 lira faiz yerine 82 lira ödeyebilecek.
İLK TAKSİT NE ZAMAN YATIRILACAK?
Vergi borçlarıyla il özel idarelerine ve belediyelere olan borçların ilk taksiti Ocak 2021'de, SGK'ya olan borçların ilk taksiti de Şubat 2021'de ödenecek. Ödemeler ikişer aylık aralıklarla 18 taksitle yapılabilecek.