Enflasyonun üzerinde zam

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret açıklandı. İşçilere yüzde 21.56 artışla 500 TL'lik net zam yapıldı. 1 Ocak 2021 itibarıyla asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL oldu. Evli bir çocuklu işçinin eline ise 3 bin 13 lira 72 kuruş geçecek. Asgari ücret desteği de yeni yılda 1.6 milyon işletmedeki 9.5 milyon çalışan için 75 lira olarak ödenmeye devam edecek.







ENFLASYONUN 7 PUAN ÜZERİNDE

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kasım enflasyonunun yüzde 14.03 olduğunu hatırlatarak, "Asgari ücrete yüzde 21.56 artışla enflasyonun 7 puan üzerinde bir artış sağlandı. İşçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk" dedi.







6.5 MİLYARLIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Asgari ücret desteğinin yeni yılda da 75 lira olarak verilmeye devam edeceğini açıklayan Selçuk, böylece 6.5 milyar lira ilave destek sağlanacağını belirterek, şöyle konuştu: "2002'de 184 lira olan net asgari ücret, bu yıl 2 bin 825 lira 90 kuruşa yükseldi. Asgari ücret reel, enflasyondan arındırılmış olarak yaklaşık 1.5 kat arttı. 2019'da gerçekleşen enflasyonun 5.8 puan üzerinde yüzde 26, 2020'de gerçekleşen enflasyonun 3.2 puan üzerinde yüzde 15.03 oranında bir artış sağladık."







ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ DE ARTTI

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de 47 liranın üzerinde artarak 268 lira 31 kuruşa çıktı. Evli eşi çalışmayanlara 321,97 TL; evli eşi çalışmayan, 1 çocuklulara 362,22 TL; evli eşi çalışmayan, 2 çocuklulara 402,47 TL; evli eşi çalışmayan üç, dört, beş çocuklulara 456,13 TL AGİ yatacak. Evli eşi çalışanlar 268,32; evli eşi çalışan, 1 çocuklular 308,55; evli eşi çalışan, 2 çocuklular 348,80; evli eşi çalışan, 3 çocuklular 402,47; evli eşi çalışan, 4 çocuklular 429,30; evli eşi çalışan, 5 çocuklular 456,13 TL alacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2.825,90 TL iken, evli eşi çalışmayan işçi için 2.879,57 TL, evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçiler için ise 3.013,72 TL olacak.

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KIDEM DE AYLIKLAR DA ARTTI

Kıdem tazminatı tavanı da zamla 8 bin 651 lira 62 kuruşa çıktı. 1.168,27 lira alanın işsizlik maaşı 1.420,14 TL'ye; 2.336,53 TL alanınki ise 2.840,28 TL'ye yükseldi. Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31 lira 39 kuruştan 38 lira 15 kuruşa, en yüksek de ise 235 lira 44 kuruştan 286 lira 20 liraya çıktı. Genel sağlık sigortası primi 88 lira 29 kuruştan 107 lira 32 kuruşa yükseldi. Yaşlılık aylığı 711 lira 5 kuruştan 864 lira 89 kuruşa, engellilere ödenen aylık da 851 lira 95 kuruştan, bin 35 lira 63 kuruşa çıktı. En düşük kısa çalışma ödeneği 2 bin 146 lira, en yüksek kısa çalışma ödeneği de 5 bin 366 lira oldu.

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İŞVERENE MALİYETİ NE OLDU?

Asgari ücretin işverene maliyeti 4.203,56 TL olacak. Bunun 3.577,50 TL'si brüt asgari ücret, 554,51 TL'si sosyal güvenlik primi, 71,55 TL'si işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak. Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturacak.



TÜRK-İŞ KARARA KATILMADI

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, açıklanan asgari ücretin beklentileri karşılamadığını ifade ederek, "Asgari ücret oy çokluğu ile belirleniyor. Hesaplamada ailenin harcamaları yoktu, aralık ayında gerçekleşecek enflasyon oranı da yoktu. İşçi kesimi olarak net 3 bin liranın üzerinde bir rakam teklif etmelerini bekledik" dedi. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da "Enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla asgari ücrete karar verilmiş oldu" diye konuştu.



