İhracatçılar asgari ücretten memnun

Türkiye'de 7 milyon çalışanı ve ailelerini doğrudan etkileyen asgari ücret 2021 yılı için yüzde 21.56'lık artışla 2 bin 825 lira olarak belirlendi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yeni asgari ücretin işçilerin emeğini enflasyon karşısında, ihracatı ise rekabetçilikte koruyan bir dengede olduğunu kaydetti.

Dünya'nın çok çetin bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Eskinazi, "Bugün işçi, işveren ve kamu kesimi çok hassas bir değerlendirme yaptı. Belirlenen asgari ücreti işçinin ve işverenin ihtiyaçlarına karşılık buldukları bir seviye olarak görüyoruz" diye konuştu. Eskinazi şöyle konuştu: "Biz sanayici ve ihracatçıyız. Bizim ürettiklerimizin daha yoğun talep görmesinde asgari ücret en önemli parametrelerden bir tanesi. Alım gücünün yüksek olması bizim için de hayati derecede önemli. Asgari ücretlinin harcamalarının büyük çoğunluğunu oluşturan temel gıda maddeleri, elektrik, su, doğalgaz, kira gibi ana kalemlerdeki artış asgari ücrete verilen artış seviyesinde ya da altında. Ancak, pandemi şartlarında hem üretimin düştüğü, hem de maliyetlerin arttığı ortamda belirlenen asgari ücret beklentilerin uzağında kaldı gibi gözükse de gerçekçi bir ücret belirlendi."