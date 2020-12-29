İstanbul, Antalya, Bursa tercih ediliyor

Yabancıların Türkiye'den ev alabilmesine olanak tanıyan Mütekabiliyet Yasası, Türk gayrimenkul sektörüne yurtdışından ilgiyi artırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde bugüne kadar 172 ülke vatandaşına 230 bine yakın arsa, arazi, konut, ofis satıldı. Meclis gündemine taşınan yabancılara mülk satışına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, gayrimenkul satışında Irak, Rusya, İran'ın ilk üç sırada yer aldığını, en çok İstanbul, Antalya, Bursa'nın tercih edildiğini belirtti. Yabancıların edindiği gayrimenkullerin satış miktarı 68 milyar lirayı geçti. Bakan Kurum, bugüne kadar yabancı gerçek kişilere 24 milyon 148 bin metrekare arsa, arazi, tarla, bahçe olmak üzere ana taşınmaz satıldığını belirtti.