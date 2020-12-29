Kapalıçarşı'da son dakika canlı altın fiyatları: 29 Aralık gram, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri, piyasaların ikinci işlem gününde de yakından takip ediliyor. Son haftalarda düşüş grafiği olan gram altının fiyatı bugün 443 TL seviyesinden değer görüyor. Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarını görürken gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftalardan itibaren düşüş eğilimine girmişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Aralık ayının sonları itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 29 Aralık 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.