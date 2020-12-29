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Kapalıçarşı'da son dakika canlı : 29 Aralık gram, , tam ve fiyatları ne kadar, bugün kaç para?

Kapalıçarşı'dan canlı ... Piyasaların ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketlilikleri de yakından takip ediliyor. Bu noktada, Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları merak ediliyor. Düşüşünü sürdüren fiyatı bugün 443 TL'den değer görüyor. Aynı anda çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları da düşüş yaşıyor. Peki, 29 Aralık 2020 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? İşte, 29 Aralık güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:10 ABONE OL
Kapalıçarşı'da son dakika canlı altın fiyatları: 29 Aralık gram, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para?

Güncel ve canlı altın fiyatlarındaki hareketlilikleri, piyasaların ikinci işlem gününde de yakından takip ediliyor. Son haftalarda düşüş grafiği olan gram altının fiyatı bugün 443 TL seviyesinden değer görüyor. Kovid-19 salgını nedeni ile son yılların en yüksek rakamlarını görürken gram ve fiyatı geçtiğimiz haftalardan itibaren düşüş eğilimine girmişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Aralık ayının sonları itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 29 Aralık 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.958,80
  • Satış: 2.976,40

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.946,00
  • Satış: 2.991,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 444,17
  • Satış: 444,25

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.440,70
  • Satış: 1.456,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 720,00
  • Satış: 729,90

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.842,77
  • Satış: 2.899,01

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 401,18
  • Satış: 416,39

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Kapalıçarşı'da son dakika canlı altın fiyatları: 29 Aralık gram, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para?
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