KYK,SGK, MTV, Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman? 2020 Borç yapılandırma başvuru ekranı

KYK, Trafik cezaları, MTV, Vergi borcu gibi birçok borcun 18 aya varan taksit fırsatıyla ödenmesi için vatandaşların elektronik ortam üzerinden başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. E-devlet ve İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilen işlemler için başvurular ise 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyor. Peki, Borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte KYK, Trafik cezaları, MTV, Vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı…

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

Yıl sonuna gelinmesiyle birlikte başvuru süreci sona eren borç yapılandırma ekranı da binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Tarihin en kapsamlı yapılandırma kanunu olarak bilinen bu süreçte binlerce kişi şimdiden başvurularını tamamladı. İşlemlerini gerçekleştirmeyen kişiler ise son tarihin yaklaşmasıyla araştırmaya başladı…