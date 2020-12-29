OSB Başkanı Fidan: Pozitif ayrımcılık istiyoruz

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, 2020 yılı değerlendirmesinde bu yılın kent ekonomisi ve sanayicileri ve üretim ile ihracat konularını anlattı.

Yeni yıla girer girmez Elazığ'ın Maden İlçesi'nde deprem felaketi yaşandığını hatırlatan Fidan, bunun hemen ardından Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde çığ felaketi ile üzüldüklerini söyledi. Ülke olarak bu 2020 yılının kötü başladığını düşündükleri sırada, bu kez dünya genelinde koronavirüs pandemisinin başladığını hatırlattı.

Pandemiyle birlikte belirsizliğin her alanda olduğu gibi sanayicide de belirsizliğe yol açtığını anlatan Fidan, "Tüm olumsuzluklara karşın biz Diyarbakır OSB'de faaliyet gösteren fabrikalar olarak üretime devam ettik. Pandemiye rağmen üretim de, yatırımlar da durmadı. Hatırlanacağı üzere Türkiye'de pandeminin tespit tarihi Mart ayıydı. Alınan tedbirler kapsamında fabrikalar iki aya yakın bir süre tamamen kapalı kaldı. Pandemiye karşı ulusal mücadele başlatan hükümetimiz, diğer yandan da üretime devam edilebilmesi için bir takım ekonomik tedbirleri devreye koydu. Destek paketleri ve kira yardımları ile esnafa, sanayicilerimize yardımcı olmaya çalıştı. Üretime devam edilebilmesi için tedbir amaçlı alınan sokağa çıkma yasaklarından çalışanlar muaf tutuldu. Diyarbakır OSB'deki fabrikalar, tam da bu süreçte iki misli üretim yapmaya başladı. Hatta yakın tarihte OSB'de elektrik üretiminde rekor bir artışın yaşanmış olması da bunun bir göstergesiydi. Fabrikalar iki aylık kapalı kalmanın açığını kapatmak için vardiya halinde 24 saat çalışarak, siparişlerini yetiştirmeye çalıştı. Pandemiye rağmen yatırımlar durmadı. Diyarbakır OSB'de 22 yeni firmaya tahsis yaptık. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mustafa Varank, 5'inci Etap için gerekli talimatları verdi. Diyarbakır sanayisi tüm olumsuzluklara rağmen gelişiyor ve büyüyor. Dolayısıyla yeni tahsisler için yeni etaplara ihtiyacımız var. Şu an 4'üncü Etap için yer tahsisleri yapılıyor. 5'inci Etap için de Ankara'da eski bakanımız Mehdi Eker ve sayın valimizin girişimiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. 5'inci Etap için sözümüzü aldık ve alan rezerv çalışması hemen başlatıldı. Allah nasip ederse 2021'de 5'inci Etabı bitirmiş olacağız" dedi.

Pandemi sürecine rağmen son 8 ayda Diyarbakır OSB'de 1 milyar liralık bir yatırımın yapıldığını anlatan Fidan, "Pandemi döneminde, yani son 8 ay içerisinde Diyarbakır OSB'ye yapılan yatırım tutarı 1 milyar TL'dir. Bu yatırımın yüzde 80'i, 2021 sonuna kadar bitmiş olacak. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Faaliyette olan 242 fabrikamız var. İnşaatı devam eden ve yer tahsis edilen 53 işletmemiz daha var. Gıda, mermer, tekstil, çelik, inşaat grupları ağırlıkta. 8 bin 500 çalışanımız var ve istihdamın yüzde 25'i tekstil sektöründe. Diyarbakır, Ortadoğu'nun merkezinde. Bir tarafımızda Irak, Suriye, diğer yanda İran, Azerbaycan, Gürcistan. Suriye'de savaş bitince o bölgeye ürün yetiştirmekte sıkıntı çekilecek. Diyarbakır OSB'den 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Diyarbakır'ı istihdam üssü yapma gibi bir hedefimiz var. Bu bölgeye en çok yatırımı yapan Diyarbakırlılar'dır. Oysa Diyarbakır'a Diyarbakırlı yatırımcıdan çok dışarıdan yatırımcıların gelmesi lazım. Çünkü batıda işçilik maliyeti arttı. Burada genç nüfusumuz çok fazla. Devletin sağladığı bir çok kolaylıklar da var burada. Bir çok iş insanımız başka yerlere yatırım yapıyor. Gelip buraya yatırım yapsınlar. Sanayicilerimiz özellikle finansa erişim konusunda sıkıntılar yaşıyor. Özellikle bankalar, bu zorlu süreçte sanayicileri çok sıkıştırıyor. Kredi kullanımında kısıtlamalar getiriyorlar, limitleri düşürüyorlar. Devletin Diyarbakır'a pozitif ayrımcılık tanıması lazım. Devletin sanayicilere daha çok destek vermesi lazım. Çünkü Türkiye'yi ayakta tutacak tek şey üretmektir. Bunun yolu da sanayiden geçiyor. Sanayi bir kentin kalbidir ve Türkiye'nin gülen yüzüdür" şeklinde konuştu.