Son dakika: Yeni asgari ücret kaç TL? 2021 Asgari ücret zammı ne kadar oldu?

Yeni asgari ücret zammı geçtiğimiz gün gerçekleşen son komisyon toplantısı ile beraber son dakika haberi ile açıklandı. Milyonların beklediği kararla beraber bugün de gündemdeki yerini alan zam tutarı AGİ dâhil halleriyle de merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 15.03'lük bir artışlar bürüt 2 bin 943 TL olarak belirlenen ücret bu yıl ise yüzde 21.56 zam alarak 500 TL'lik artış yaşadı. Peki, 2021 Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Yeni asgari ücret kaç TL? İşte tüm detaylar…

SON DAKİKA: YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU!

2021 yılı için kararlaştırılan asgari ücret zammı Bakan Selçuk tarafından açıklandı. Geçtiğimiz yıla göre 500 TL artış sağlayan maaşların yüzde 21,56 oranında arttığı ifade edilirken bu zamla berber bekar ve çocuksuz işçi için asgari ücret net 2 bin 825 lira 90 kuruş olurken, evli ve 3 çocuklu 3013 lira 72 kuruş oldu…