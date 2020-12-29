Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 30 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

gelişmeleri: 30 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar?

Yatırımcılar gün içerisinde üzerindeki gelişmelerini yakından takip ediyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı gelen aşı haberleri ile düşüş yaşamış ve bir süre durgunluğunu korumuştu. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 446 TL’den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 724 TL’ye kadar düştü. Peki, 30 Aralık 2020 Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 06:33 ABONE OL
Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 30 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları bu sabah da yaşadığı düşüş ardından durgunluğunu koruyor. Geçtiğimiz aylarda rekor seviyelere ulaşan altının çeyrek fiyatı 2020 yılının son günlerinde 724 TL'den işlem görürken gram fiyatı ise 446 TL'lik seviyesindeki seyri sürdürüyor. Bu alanda yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar yatırımlarını yönlendirebilmek amacıyla canlı rakamları yakından takip ediyor. Peki, 30 Aralık 2020 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ KORUYOR!

Salgından gelen olumlu aşı haberleriyle beraber ülkemizde bir dönem rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları düşüşe geçmişti. Bu kapsamda bir süredir grafiğindeki düşüş hali devam eden yatırım aracının önümüzdeki günlerde seyri de merak ediliyor…

ATA ALTIN

  • Alış: 2.958,80
  • Satış: 2.976,40

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.946,00
  • Satış: 2.991,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 444,17
  • Satış: 444,25

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.440,70
  • Satış: 1.456,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 720,00
  • Satış: 729,90

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.842,77
  • Satış: 2.899,01

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 401,18
  • Satış: 416,39

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 30 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA