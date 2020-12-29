Son dakika altın fiyatları gelişmeleri: 30 Aralık Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Altın fiyatları bu sabah da yaşadığı düşüş ardından durgunluğunu koruyor. Geçtiğimiz aylarda rekor seviyelere ulaşan altının çeyrek fiyatı 2020 yılının son günlerinde 724 TL'den işlem görürken gram fiyatı ise 446 TL'lik seviyesindeki seyri sürdürüyor. Bu alanda yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar yatırımlarını yönlendirebilmek amacıyla canlı rakamları yakından takip ediyor. Peki, 30 Aralık 2020 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ KORUYOR!

Salgından gelen olumlu aşı haberleriyle beraber ülkemizde bir dönem rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları düşüşe geçmişti. Bu kapsamda bir süredir grafiğindeki düşüş hali devam eden yatırım aracının önümüzdeki günlerde seyri de merak ediliyor…