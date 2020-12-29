Son Dakika Haberleri | 2021 AGİ zammı ile ilgili yeni gelişme! İşte Evli, çocuklu ve bekâr çalışanlar için AGİ zammı hesaplama tablosu

Milyonlarca çalışanın beklediği 2021 asgari ücret zammı dün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Bakan Selçuk tarafından açıklandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bulunduğu toplantı sonrası 2021 AGİ ne kadar oldu sorusu çalışanlar için gündem oldu. Peki, asgari ücret zam oranı belirlenmesi sonrası evli, çocuklu ve bekâr çalışanlar için AGİ ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2021 asgari ücret ve AGİ zammı hakkında tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! İŞTE YENİ AGİ TABLOSU

Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen 2021 AGİ zammı da araştırma konusu haline geldi. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık göstere bu ücret geçtiğimiz sene bekar bir işçi için 220 TL 73 kuruşken bu yılki asgari ücret zammı ile ne kadar oldu merak ediliyor…