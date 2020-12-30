3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır? 3.faz E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı

1000 TL sosyal yardım parası 3.faz başvuruları hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde tek başvurunun değerlendirileceği ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılıyor. 1.ve 2.faz ödemelerinin tamamlanması ile birlikte gözler 3.faz ödemelerine çevrildi. Peki; 3.faz 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nasıl yapılır? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detayları…

1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.