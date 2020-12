2021 hedefi % 100 büyüme

Sektörler Buluşması Etkinliği'nde Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde turizm ve ulaştırma paneli düzenlendi. Panelde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, küresel salgın Kovid-19'un daha önce yaşanan hiçbir krize benzemediğini söyledi. Alpaslan, "Ancak biz sektörün yaşamını devam ettirebilmesi için hemen harekete geçtik. Bu kapsamda mart-nisan aylarında destek paketlerini çıkardık. Hazirandan sonra güvenli turizm sertifika programını başlattık. Dünyada rakiplerimiz de bu programı örnek olarak gösterdi" dedi. Alpaslan, 2021'de aşının tüm dünyaya yayılması ve sertifika programıyla yüzde 100 büyüme hedeflediklerini ekledi.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, bu dönemde muadil pazarlarla görüştüklerini anlattı. Bağlıkaya, "Yaptığımız hemen hemen bütün görüşmelerden şu sonuçları çıkarttık. Yeni dönemde seyahat hareketinin hızlanabilmesi için uçuşlarla ilgili sıkıntı olmaması gerekiyor. İkincisi uçuşlar olsa dahi dönüşte karantina vs olmaması şart" dedi. Türkiye'nin turist aldığı bölgede 600 milyon insanın aşılanması gerektiğini anlatan Bağlıkaya, bu nüfusun yüzde 60'ının aşılanmasının rahat seyahat için şart olduğunu vurguladı. Mayıs 2021'de hareketlenmenin başlayacağını öngören Bağlıkaya, şöyle devam etti: "İnsanlar tünel sonunda ışığı gördü. Bir umutsuzluk vardı. 2020'de Türkiye rakiplerine göre çok başarılı bir sonuç aldı. 2021'de de güzel sonuçlar alacağımızı umut ediyoruz."Limak Turizm Koordinatörü Kaan Kavaloğlu da, sertifika programının dünyaya örnek bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu sertifikanın yanında oteller kendi manifestorlarını da yayımladı. Gelen ilk misafirlerimiz ayaklı reklam gibiydi ve bizim bu dönemde yaptığımız çalışmaları çok iyi anlattı" dedi. İGA İstanbul Havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, yeni dönem için havalimanını hazırladıklarını belirterek, "150 kişilik hijyen ekibi kurduk. Ekip havalimanında maske-mesafe konusunda sürekli uyarıyor. Termal izleme yapıyoruz. 1.000'in üzerinde hijyen aparatımız var. Pandemi sertifikası alan ilk havalimanıyız" dedi.Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, her kriz döneminde iç pazarın can simidi olarak görüldüğünü belirterek, "İç pazarı sadece kriz dönemlerinde günü kurtarmak için bir pazar olarak görmemek lazım. Bugün 10 milyon kişi seyahat acenteleriyle seyahat ediyor eğer sayıyı 20 milyona çıkarırsak buna benzer bir kriz yaşadığımızda süreci çok daha rahat yönetiriz" dedi. İç pazar için çok güçlü taksit avantajları olduğuna dikkat çeken Vardar, Türk insanını tatile teşvik edecek çok özel çalışmalar yapılması gerektiğini de ekledi.