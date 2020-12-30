2021üretimde anti-kovid dönemi olacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2021 kurgularının üretim ve ihracatta anti- Kovid olacağını belirterek, "Virüs nasıl mutasyona uğruyorsa, 2021'de biz de iş yapış şeklimizi aynı hızla değiştireceğiz. Yeni dünyada güçlü pozisyon alacağız" dedi. Kovid-19'a karşı etkili bir aşının 2021'de dünyada yaygın şekilde kullanılacağına dair açıklamaların geldiğini söyleyen Avdagiç, "Önümüzdeki günlerde aşı bir tür ekonomik gösterge muamelesi görecek. Yeterli ölçüde aşılama ile virüs endişesinin geride kalmasıyla Türkiye'ye siparişler de artacaktır. Ne var ki aşı ile birden normal hayata dönmemiz de hiç kolay olmayacak. Hem virüsün en yakınımıza kadar sokulduğunu hem de buna karşı alacağımız yeni tedbirleri konuşacağımız dönüm noktası bir yıl bizi bekliyor. 2021'de virüsün yok olmasını temenni etmekten çok, kontrol altında olmasını beklemek daha doğru bir bakış olabilir. İş dünyası olarak A ve B planlarını birlikte göz önünde tutuyoruz" diye konuştu.İş dünyası olarak 2021'de umutları tek başına aşıya bağlamadıklarını anlatan Avdagiç, "Virüs nasıl mutasyona uğruyorsa, 2021'de biz de iş yapış şeklimizi aynı hızla değiştireceğiz. Yeni dünyada güçlü pozisyon alacağız. Yeni yılda yüzümüzü maskeleyelim ki üretimimiz maskelenmesin. Çünkü Kovid-19, Kovid-21 olarak kendini hissettirmeye devam edecek. Virüs hayatımızı zaten değiştirdi, ama daha da değiştireceği muhakkak. Kovid-19 aşısı pandeminin sonunun sadece başlangıcı olacak" şeklinde konuştu. Pandemi sürecinin üretimden pazarlamaya değin, geniş ölçekte dijital çağa en hızlı şekilde uyum sağlayanların, açık ara öne geçeceğini gösterdiğini söyleyen Avdagiç, "Geliştireceğimiz 'yeni teknolojik ürün ve hizmetlerin' önemli gelişmelerin başlatıcısı olacağına inanıyoruz. Türkiye için doğru bir strateji ile pandemi dönemi sıçrama dönemine dönüşebilir. Üretim kompozisyonunda Türkiye öne çıkarken 2021 ülkemiz için güçlü ihracat yılı olacaktır, olmalıdır. Bu yüzden reel sektör ve hükümet olarak odaklanmamız gereken tek konu, milli üretim ve ihracattır. Bilhassa sınır aşan elektronik ticaret alanında büyük potansiyel görüyoruz, Türkiye'ye ciddi bir gelir sağlayabileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.2021'de iş dünyasının yakından izleyeceği konuların yoğun olacağını söyleyen Avdagiç, şöyle konuştu: "İstanbul Ticaret Odası olarak 2021'de ekonomik politikaların oluşumunda ve reel sektörle uyum içinde uygulanmasında aktif rol oynamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Kovid-19'un etkilerini ilk atlatan ülkelerden biri olmak için hep birlikte çalışacağız. Bu konuda Türkiye'deki 3 işletmeden 1'ini birini temsil eden İTO olarak üyelerimizi koordine edeceğiz. Bir diğer konu ise ekonominin iyi işlemesi için Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği hukuk ve diğer alanlarda reformlara hız verilmesine iş dünyası olarak katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Türkiye potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştüreceği bir ortama sahiptir. Güçlü ekonomi, sadece yer altı ya da yer üstü zenginliklere sahip olmakla olmuyor. Katma değer üretmekle mümkün hale geliyor. Bu konuda son dönemde atılan olumlu adımları daha da ileriye taşımamız gerekiyor. Böylece binlerce kilogram ürünü satıp karşılığında sadece bir teknolojik ürünü almak 'geleneği' tarihe karışacak. Biz Türk iş dünyasının en büyük odası olarak bu konularda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bizim hep birlikte tüm yurtta inovasyon rüzgarı estirmemiz lazım. Bütün gelişmiş ülkeler, bunu devletin desteği ve özel sektörün liderliğinde yaptı. Biz de bunu başarabiliriz. Yeter ki gayret edelim. 2021 bu yönde pandemiye rağmen umutlarla dolu olduğumuz, büyük hedeflerden vazgeçmediğimiz ve kararlılıkla ilerlediğimiz bir yol olmalı."