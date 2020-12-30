Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan: Uygun aksiyonları zamanında alıyoruz

2021'in nasıl bir yıl olacağını hem pandeminin ilerleyiş şekli hem de iş insanlarının bu süreçte atacağı adımların öngörme derecesinin belirleyeceğini söyleyen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Pandemi ve beraberinde büyüyen ekonomik sorunların hem ülkemizde hem de dünya düzeninde büyük değişimleri tetikleyeceğini öngörebiliriz" dedi. Şirketlerin yatırım ve üretim stratejilerini, iş yapış şekillerini baştan aşağı gözden geçireceğini söyleyen Özilhan, ekledi: "Sadece tüketicide değil, tüm değer zincirinde davranış değişiklikleri gözlemlenebilir. Bu sebeple bir yandan da yeni ihtiyaç alanları, bunlara yönelik ürünler ve yine bunlarla ilgili iletişim ve satış kanalları ortaya çıkacak. Yeni tüketim trendleri oluşacak. İşletmeler olarak, hem üretim hem tüketim trendlerini belirleyecek olan tüketici davranışlarını, hiç olmadığı kadar yakından takip etmemiz ve kendimizi buna göre şekillendirmemiz gereken bir dönemin içindeyiz. Pandemi süreci üretimin ve kendi kendine yetebilmenin önemini bir kez daha fazlasıyla ortaya koydu. Türkiye'nin yatırım ve reformlarını her anlamda üretimi ve üretkenliği destekleyecek şekilde şekillendirmesi gerekiyor."Tuncay Özilhan, grubun bugün dokuz farklı sektörde faaliyet gösteren ve geniş bir coğrafyaya yayılmış operasyonlarıyla büyük bir yapı ve bu sektörlerin her biri kendi dinamiklerine göre pandemi sürecinden farklı şekilde etkilendiğini belirtti. Özilhan, şunları aktardı: "Faaliyette olduğumuz tüm segmentlerde iş sürekliliğinin sağlanması için bütün önlemleri almakla beraber operasyonlarımızı sürekli yeniden gözden geçiriyor ve uygun aksiyonları zamanında alıyoruz. Başlıca operasyonlarımızdaki performanslarımızda bu zorlu döneme rağmen büyümeyi sürdürebilme arzusundayız. Yatırım tarafında bir süre daha temkinli ve aciliyeti olmayan yatırımları uzun zamana yayan bir bakış açısıyla ilerlemeyi planlıyoruz. Fakat toplum açısından kritik olan başta sağlık, perakende, tarım, içecek gibi hizmet alanlarımızda bu kritik süreçte müşterilerimize kesintisiz olarak en iyi ve hızlı hizmeti sunmak için gerekli altyapı çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı yapıyoruz. Markalarımıza, tüketicilerimize, paydaşlarımıza, dijitalleşme ve finansal disiplinimize odaklanarak önceliklerimizi belirliyoruz." 2021'de de en önem verdikleri başlıklardan birinin yine öncelikle operasyonel kârlılık ve serbest nakit akışı sağlamak üzere etkin ve temkinli bir finansal yönetimin olacağını anlatan Özilhan, "Uzun yıllardır başarıyla alt yapısını oluşturduğumuz dijital dönüşüm çalışmalarımız ve hem dünyamız hem de paydaşlarımız için değer yaratmak üzere giderek yepyeni boyutlara taşıdığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımız da önemli başlıklarımızın başında gelecek" dedi.Özilhan, SABAH'ın 35. yaşı için de şunları söyledi: "Birlik ve beraberlik içinde olmanın kritik hale geldiği bu gibi kriz dönemlerinde halka doğru bilgiyi, en hızlı şekilde ulaştırma yolunda en önemli paydaşlarımızdan biri de medya. Medya ile etkin ve doğru iletişim, odaklandığımız başlıca alanlardan biri. 35 yıllık yayın hayatı boyunca Türk medyasına farklı bir soluk getiren SABAH Gazetesi'ni yıllardır sergilediği istikrarlı başarı için tebrik ediyorum. SABAH Gazetesi'nin, gündemin nabzını tutan güvenilir ve tarafsız içerikleri ile habercilik alanında vizyoner çalışmalara imza atmaya devam edeceğine inanıyor, 35. yaşını kutluyorum."