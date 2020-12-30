Aşı 2021 için umut veriyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, virüs nedeniyle 2020'de bütün dengelerin altüst olduğunu belirterek, yeni yılla birlikte başlayacak olan aşılama çalışmalarının umutları yeşerttiğini söyledi. 2021 için temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını söyleyen Bahçıvan, "Şokun ilk etkilerini mayısta, nisanda belli bir boyutta atlattıktan sonra yılın ikinci yarısına biraz daha umutla girdik. Gururla söyleyelim ki herhalde sanayi sektörü, pandeminin en ağır olduğu günlerde dahi almış olduğu önlemlerle, üretimini en küçük detayına kadar aksatmayarak sürdürdü" dedi. Pandemiyle ilgili 2020'nin son günlerinde gelen aşı haberlerinin umutları artırdığını söyleyen Bahçıvan, şöyle konuştu: "Aşı ile ilgili ardı ardına gelen ve tüm dünyayı umutlandıran olumlu haberlerle hepimiz gerçekten sağlıklı günlerin yakın olduğuna inanmaya başladık. Fakat Kovid-19 hakkında gelen son haberler, bu konudaki iyimserliğimizi biraz daha ertelememize yol açabilir. İlk olarak İngiltere'de saptanan ve eskisine kıyasla daha hızlı bulaştığı açıklanan yeni tür koronavirüse karşı Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen uyarı, bu açıdan çok önemli. Umarız ki bu yeni gelişme, tıpkı Kovid-19 gibi bütün dünyayı yeniden kasıp kavuracak bir dalgaya dönüşmez. Aksi halde bütün dünya gibi bizler de 2021 yılına ilişkin olumlu beklentilerimizi yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağız. Şu anda bütün yeni gelişmelere karşın temkinli iyimserliğimizi koruduğumuzu ifade etmek istiyorum."