Avrupa’da satışları artan tek ülke Türkiye

2020 başından bu yana Avrupa'dan pozitif yönde ayrışan Türkiye, kasımda beklentilerin altında kalan satış rakamlarına rağmen Avrupa Birliği (26), İngiltere ve EFTA ülkeleri arasında satışlarını artıran birkaç pazardan biri olmaya devam etti.Otomotiv Distribütörleri Derneği rakamlarına göre kasımda otomobil satışları yüzde 34.6 artışla 64 bin 357 adet oldu. 2020 Ocak-Kasım döneminde ise otomobil pazarı yüzde 67.3 artışla 529 bin 388 adete çıktı. Bu sonuçlara göre kasımda otomobil satışlarını en çok artıran ülke Türkiye oldu. Kasımda Norveç'in otomobil satışları yüzde 24.9, İrlanda'nın satışları yüzde 20.0, Yunanistan'ın satışları yüzde 2.4, Romanya'nın yüzde 1.2, Danimarka'nın satışları da yüzde 0.2 arttı. Yılın ilk 11 ayında ise satışları tek artan ülke Türkiye olarak kayıtlara geçti.Avrupa otomobil pazarı kasımda yüzde 13.5 daraldı. Satışlar bir milyon 47 bin adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 Ocak-kasım döneminde ise otomobil satışları yüzde 26.1 düşüşle 10 milyon 746 bin adet oldu.ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) verilerine göre Türkiye, hem kasımda hem de yılın ilk 11 aylık döneminde Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük altıncı pazarı oldu. Otomotiv pazarı 2019'a göre yüzde 60'dan fazla artışla 770 bin adetin üzerinde kapanacak. Tahminlere göre 2021'de satışlar 2020 civarında gerçekleşecek. Pazarda 700- 750 bin adet araç satılacak.Ağır ticari araç pazarı yükselişini kasımda da sürdürdü. Kasımda satışlar yüzde 109 artışla 1684 adet oldu. Yılın ilk 11 ayında pazar yüzde 126 büyüdü. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 13 bin 401 adet oldu. Ağır ticari araç pazarında mayıstan bu yana bir canlılık yaşanıyor. Ağır ticari araç pazarında 12 bin adet olan yıl sonu hedefi 14 bine çıktı.Türkiye otomobil pazarı pandemide dünyadan pozitif yönde ayrıştı. Dünyada satışlar dibe vururken, Türkiye'de pazar büyüdü. Nisan ve mayıs aylarındaki küçük düşüşten sonra, satışlar haziranda yüzde 58.4, temmuzda 350.9, ağustosta yüzde 106.0, eylülde 101.9, ekimde yüzde 90.9, kasımda yüzde 34.6 arttı.