Bingöl adım adım tamamlanıyor

Türkiye'nin yatırım hamlesine Bingöl Entegre Tesisleri ile büyük katkı sunan Sütaş, önümüzdeki yıl dev yatırımını devreye alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Sütaş tarafından 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen tesisin bölgenin kaderini değiştirmesi planlanıyor. 2021 yılının çok daha iyi bir yıl olacağını umut ettiğini söyleyen Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, "Sağlıklı beslenmenin öneminin her zamankinden çok önem kazandığı, sağlıklı gıdanın değerinin anlaşıldığı bir yılı geride bırakıyoruz. 2020'nin tüm zorluklarına rağmen tüketicilerimizin doğal lezzetlerimize en kolay, en hesaplı ve en güvenilir şekilde ulaşabilmelerini sağlamaya, sütün iyiliğini ve bereketini yaymaya gayret ettik. Pandemi koşullarında yatırımlarımızı da hız kesmeden sürdürdük" dedi.2020 yılında, en büyük yatırımlarının Doğu-Güneydoğu Anadolu Sütçülük Projesi kapsamında hayata geçirilen Bingöl Entegre Tesisleri'nin olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları anlattı: "Karacabey, Aksaray ve Tire'den sonra "Çiftlikten Sofralara" entegre iş modelimizi Bingöl'e taşıyoruz. Bingöl tesislerimizin hazırlıkları adım adım tamamlanıyor. Çiftliklerimiz dolmaya başlarken, Bingöl çiftçileri ineklerimizin yemlerini yetiştirmeye başladı. İlk hasat tamamlandı, sütün bereketi Bingöl ve çevresine yayılmaya başladı."Pandeminin sonbulp, geliştirilen çarelerle sağlık ve güven içerisinde yollarına devam edeceklerine inandığını söyleyen Muharrem Yılmaz, "Biz, mutlu ve sağlıklı bireyler, refah içinde bir toplum ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle, çiftlikten sofralara entegre iş modelimizden aldığımız güç ile Sütaşkımızı memleket aşkımızla birleştirerek çalışmaya devam edeceğiz. 2021 yılında ülkemize ve içinde yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde, hep birlikte çalışıp, dayanışarak daha güzel bir yıl yaşamayı yürekten diliyorum."Bingöl'de 3 bin dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen dev tesis için bölgede adeta nefesler tutulmuş durumda. Çünkü yatırımın bin 27 kişiye doğrudan istihdam sağlaması bekleniyor. Ekonomik gelişmeye katkıda bulunmanın toplumsal barışa katkıda bulunmak anlamına geldiğini söyleyen Muharrem Yılmaz, "Bu tek başına bir fabrika değil, bir bölgesel kalkınma projesi. 2021'de büyüme sürecine girmiş olarak inşallah adım atacağız. Bugün yaşadığımız durum hepimize ayrı ayrı görevler yüklüyor. Biz de bu sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye daha fazla üretmek ve katma değer zorunda" dedi.