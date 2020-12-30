Emekli maaşları hesaplara yatırıldı

Emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların maaşları erken ödenmeye başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlara yılın 1, 2 ve 3'üncü gününde ödenecek olan aylıkların öne çekildiğini duyurdu. Selçuk, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek" dedi. Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız" dedi. Bu kapsamda aylıklarını her ayın 1'inci günü almakta olanlara dün, 2'nci ve 3'üncü günü alanlara bugün, 4'üncü ve 5'inci günde ödenenlere ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021'de ödeme yapılacak.