Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: 2021 en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Emekliler, 4 Ocak'ta zam miktarlarını resmen öğrenecek. 4 Ocak'a çok az bir süre kala, emekli maaş zammı tahminleri de merak konusu oldu. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ve Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı zammı ne kadar olacak?
Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak. İşte, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…
Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli 4 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı Aralık ayı beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE beklentisine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.
Memur emeklileri ise yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak. Bu tahmin gerçekleşirse en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı 2 bin 36 liraya çıkacak.
En düşük aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılar da 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak.