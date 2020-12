İhracatta mesafeler kısalıyor

TEMELLERI 1932'de Kayseri'deki bir ekmek fırınında atılan Dalsan, bugün 88 yıllık bilgi birikimiyle, 64 ülkeye alçı ve alçı levha sistemleri ihraç eden küresel bir şirket haline geldi. Ankara ve İstanbul'daki fabrikalarında ileri teknoloji alçı ve alçı levha sistemleri üretimi yapan Dalsan, Amerika'da 'Dalsan North America' adında şirket kurdu. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Daloğlu, "Yeni şirketimizle ABD'ye ihracatımızı 2021'de ciddi oranda artıracağımızı düşünüyoruz. Ürünü konteynere koyduktan sonra mesafe kısıtlamamız yok; her ülkede doğru ve kaliteli ürüne talep var, bu her sektör için geçerli" dedi.2020'de pandemi etkisiyle ihracat ve üretim zayıflasa da yılsonu hedeflerini hacimde tutturabileceklerini anlatan Daloğlu, "Ancak daralan iç piyasadaki fiyatların baskılanması ve her geçen gün pahalılaşan ithal girdilerimizdeki dövizin etkisi ile yıl sonu kârlılıkları beklentilerin altında kalacak. İhracat bu konuda yardım etse de güçlü olmayan iç pazar kârlılığı hedeflere ulaşmamızı etkiledi" şeklinde konuştu.Dalsan Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Daloğlu, "İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte sesimizi duyurmamız anlamında her zaman yanımızda olan Sabah Gazetesi'nin 35. yılını kutlarım. Gelecek dönemde de yayın hayatında başarılar dilerim" dedi.