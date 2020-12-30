Kibar’dan yeni yatırım hazırlığı

2020'de yaptığı yatırımlarla öne çıkan Kibar Holding, 2021'e önemli bir strateji değişikliği ile girdi. Otomotiv devi Hyundai Motor Company ile Hyundai Assan Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile çeyrek asırdır sürdürdüğü stratejik işbirliğindeki yüzde 30'luk hissesini Güney Koreli ortağına devreden Kibar Holding, yeni dönemde farklı iş kollarına yatırım yapacağı mesajını verdi. Hisse devir işleminin gerekli rekabet izin süreçlerinin sonuçlanmasına bağlı olarak 2021 birinci çeyrek sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.2021 yılının pandeminin küresel ekonomiye etkilerini daha iyi analiz edebilecekleri dengelenme ve toparlanma yılı olacağını söyleyen Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Kibar Grubu olarak planladığımız yatırımları hayata geçireceğiz. Bazı sektörlerde konsolidasyon, bazı sektörlerde ise değerlendirme süreçlerimiz var. Amacımız yeni iş modelleri yaratarak, geleceğin profesyonellerine ulaşmak, Z Kuşağı'nın beklentilerine yanıt vermek, girişimcilik ruhunu desteklemek. Start-up'lara da yatırım yapmak ajandamızda yer alıyor. Bunun yanında bazı sektörlerde mevcut varlığımızı daha da globalleştirecek ciddi adımlar atmayı planlıyoruz. 2021 yılından itibaren bu yöndeki çalışmaları devreye almayı planlıyoruz" diye konuştu."2021'de ana gündemimiz üretim ve istihdamı koruyarak ihracat hacmini istikrarlı bir şekilde korumak ve stratejik pazarlara odaklanmak, tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ekseninde şekillendirmeye devam etmek olacak" diyen Kibar, ekledi: "Bir diğer önemli nokta ise pandemi döneminde önemi bir kez daha net bir şekilde anlaşılan dijitalleşme. Hali hazırda devam etmekte olan dijitalleşme süreçlerimize ciddi oranda ivme kazandırdık. 2021 yılında dijitalleşme için 100 milyon TL bütçe hazırladık. Alüminyumda 2022'de devreye almayı planladığımız 60 milyon dolarlık yatırım projeksiyomuz var."Pandeminin günlük hayatı ve iş yapış şekillerini çok hızlı bir şekilde dönüştürdüğünü anlatan Ali Kibar, "Esnek yapımız sayesinde çok hızlı karar alma, bunları aynı hızla devreye alma ve riski güçlü ve çok iyi bir şekilde yönetme kabiliyetine sahibiz. Pandemi sürecinde bilhassa dijitalleşme ve risk yönetimi alanlarında ne denli isabetli kararlar aldığımızı ve doğru bir vizyona sahip olduğumuzu bir kez daha görme imkânı bulduk. Bizim bu süreç ve sonrasında en önem verdiğimiz konu 'güven' değerimizden de hareketle açık iletişim olarak ön plana çıktı. İletişim stratejimiz çerçevesinde çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin sağlığını, motivasyonunu ön planda tutarak üretmeye devam ettik. Tüm uygulamalarımızı ve bakış açımızı herkesi dahil eden ve kapsayan bir yaklaşımla yönettik ve yönetmeye de devam edeceğiz. Pandemi insan kaynakları stratejimiz üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadı. İşten çıkarma yoluna gitmedik, aksine bazı şirketlerimizde işe alımlar gerçekleştirdik" diye konuştu.