Kocaeli’ye 750 futbol sahası büyüklüğünde Millet Bahçesi





DARICA MİLLET BAHÇESİ



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Darıca Belediyesi'ne devredilen ve yaklaşık 900 dönümden oluşan Darıca'daki askeri alan, Millet Bahçesine çevrildi. 900 dönümlük bölgede spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler ve günü birlik tesisler bulunuyor. Toplam 3 bin 325 metre sahil uzunluğuna sahip olan park içerisinde hobbit evlerinden çocuk oyun alanlarına kadar birçok sosyal donatı da bulunuyor.



50 BİN FİDAN DİKİLDİ



Sahil parkında 3 bin 450 metre bisiklet yolu, 4 bin 450 metre yürüyüş yolu, iki adet 3 bin 600 metrekare kumsal (plaj), iki adet 425 araçlık bir adet 350 araçlık olmak üzere toplamda üç adet otopark yer alıyor. Sahil parkına Diş Budak, Çınar, Manolya, Vişne, Kiraz, Sarmaşık, Yasemin, Süs Elması, Nandina, Leylak, Alıç gibi pek çok türde toplamda 50 bin adet fidan dikimi de gerçekleştirildi.