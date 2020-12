Latin Amerika’yı radara aldık

197 ülkeye ihracat gerçekleştiren Çelik İhracatçıları Birliği'nin (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan da pandemi nedeniyle ihracatın azaldığı bölgeler yerine alternatif pazarlara yöneldiklerini söyledi. Aslan, "Bizim sektörümüz için alternatif pazarlara yönelmek her zamankinden daha önemli. Bu bağlamda çelik talebi artmakta olan Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika'yı radarımıza aldık" dedi. 2020 yılı başında miktar bazında ihracatın 2019'a yakın bir şekilde gerçekleşmesini hedefleyerek yola çıktıklarını anlatan ÇİB Başkanı Adnan Aslan, "Nitekim şu an itibarıyla 2020'yi miktarda geçen yıl ile aynı seviyede yani 21.2 milyon ton ile kapatmayı ümit ediyoruz. Değerde ise yüzde 5 düşüşle 13.2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştireceğiz" diye konuştu.Çelik ürünlerinin doğrudan veya dolaylı ihracatını yapan 10 binin üzerinde firma olduğunu söyleyen Adnan Aslan, yeni dönem hedeflerine ilişkin olarak da şu açıklamalarda bulundu: "2021 yılı için küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında ihracatımızın da miktarda yüzde 10 artışla 23.3 milyon tona ulaşmasını hedefliyoruz. Bunun değerinin de yüzde 15 artışla 15.1 milyar dolar seviyesine karşılık gelebileceğini hesaplıyoruz."ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Zorlu günlerden geçtiğimiz bu dönemde her zaman yanımızda olan, kamuoyu oluşturmamızı sağlayan Türk basın sektörünün öncülerinden Sabah Gazetesi'nin 35. yılını en içten dileklerimle kutlarım" dedi.