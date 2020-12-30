Milli ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz

Vakıfbank'ın bir yandan yeni dönem bankacılığının kodlarını yazarken, diğer yandan da şartlar ne olursa olsun reel sektörün en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirten Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "2019 ve 2020 yıllarında reel sektöre en çok kaynak sağlayan Vakıfbank aynı zamanda yurtdışından getirdiği kaynaklarla ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan bankasıdır. Gösterilen tüm bu çaba eylül ayı itibarıyla Vakıfbank'ı, Türkiye'nin aktif büyüklükte en büyük üçüncü bankası konumuna taşımıştır. Bankamızın sürdürdüğü nitelikli ve kaliteli büyüme stratejisi ve dengeli saha yönetimi sayesinde de İstanbul'daki pazar payımız yüzde 10'ların üzerine çıkmıştır" dedi.Ekonomi yönetimi liderliğinde uygulamaya alınan politikalar sayesinde salgının Türkiye ekonomisine etkisinin en aza indirildiğini ifade eden Üstünsalih, "Bu sayede yılın üçüncü çeyreğinde kaydettiğimiz yüzde 6.7'lik büyüme performansıyla OECD ülkeleri arasında V-tipi toparlanma kaydeden ender ülkelerden biri olma başarısı gösterildi. Bu dönemde Türk bankacılık sektörü, yüksek sermaye yeterliliği, güçlü kurumsal yönetimi ve dalgalanma dönemlerini etkin yönetme deneyimiyle ekonomide kalkan görevini sürdürmüştür. Reel sektöre ve yatırımlara sağladığı destekle ekonominin gelişiminde öncü rol üstlenen sektörümüz, önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacaktır" diye konuştu.Vakıfbank olarak birçok bilanço kaleminde sektör ortalaması üzerinde büyüme başarısı kaydettiklerine işaret eden Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplam varlık büyüklüğümüzü yüzde 52.13 oranında artırarak 638 milyar TL'ye yükselttik ve bu alanda ülkemizin üçüncü büyük bankası olduk. Ana fonlama kaynağımız olan mevduat kalemimizi yüzde 58.51 artış ile 380 milyar TL'ye, özkaynaklarımızı ise yüzde 33.79 oranında büyüme ile 44 milyar TL'ye ulaştırdık. Reel ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredi olmak üzere toplamda 505 milyar TL katkı sağladık. Yılın sonuna yaklaşırken 4 kıtadan 27 bankanın katılımıyla yılın ikinci sendikasyon kredisini yüzde 109 oranıyla yenileyerek 660 milyon dolar tutarında kaynak temin ettik. Yılbaşından itibaren temin ettiğimiz kaynak 3.9 milyar dolara ulaştı. Bu alandaki öncü ve aktif konumumuzu daha önce olduğu gibi 2021 yılında da daha ileriye taşıyarak milli ekonomimize her anlamda katkı sağlamaya güçlü bir şekilde devam edeceğiz.""Dijital kolaylaştırır" yaklaşımıyla işlemlerin evden çıkmadan dijital kanallardan yapılabilmesi için sektörde ilklere imza attıklarını hatırlatan Üstünsalih, "Müşterilerimizin yeni nesil çipli kimlik kartlarını kullanarak internet bankacılığı müşterisi olma, şifre alma ve mobil bankacılık aktivasyon süreçlerinin hızlıca tamamlayabilmelerini sağladık. 2020 yılında 2.4 milyon dijital müşteri kazandık. İnternet ve mobil bankacılık kanallarımızı kullanan müşteri sayımız 9 milyonu, şube dışı kanallardan yapılan işlem oranı da yüzde 95'i aştı. NFC teknolojisi kullanarak POS'larda QR kod ile güvenli şekilde ödeme yapılmasını mümkün hale getirdik" dedi."Salgının artık sonuna doğru geldiğimizi ümit ediyoruz" diyen Üstünsalih, "Küresel piyasalardaki belirsizliklerin azalması ile 2021 yılı ülkemiz açısından yeniden büyümenin konuşulduğu enflasyon ve işsizlik gibi göstergelerde olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olacaktır. Vakıfbank olarak biz de 2021 yılında aktif kalitemizi koruyarak üretimi, istihdamı, ihracatını önceliklendiren kredi büyümemizi sürdüreceğiz. Sürdürülebilir büyüme anlayışımızla Türkiye ekonomisine ve paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye azami gayreti göstereceğiz" diye konuştu.Kredi kartı ve banka kartında sektör ortalamasının üzerindeki büyümeyi 2020 yılında da devam ettirdiklerini ifade eden Üstünsalih, "Bir önceki yılın aynı dönemine göre kredi kartı ciromuzda yaklaşık yüzde 18 büyüme sağladık ve pazar payımızı yüzde 6.3'ten, yüzde 6.7'ye yükselttik. Kredi kartı adedimizi 5 milyondan 6 milyona, pazar payımızı da yüzde 7.29'dan 8.14'e çıkardık. Banka kartında ise tüm zamanların en yüksek işlem adedi ve ciro artış rakamlarına ulaşmış bulunmaktayız. 2019-2020 yıllarının ilk 9 ayı karşılaştırıldığında, Banka kartında ciro ve alışveriş işlem adedinde sektörde en çok artış gerçekleştiren banka olduk" diye konuştu.