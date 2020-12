Rekabet doruk noktada yaşanacak

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, pandemi nedeni ile ekonomideki kayıpların 2021 yılında telafi edilmeye çalışılacağını belirterek, 2021 yılında rekabetin doruk noktasına ulaşacağını belirtti. Aydın, yüzyılımızın felaketi sayılacak bir virüs ile 2020 yılında ciddi bir şekilde mücadele verdiklerini belirterek "Bu süreçte dünya genelinde olduğu gibi ülkemiz de ekonomik olarak bazı sıkıntılara göğüs germek durumunda kaldı. Dünya genelinde IMF'ye 83 ülke 165 milyar dolarlık bir borçlanma yaparken, Türkiye potansiyeli çerçevesinde almış olduğu tedbirler ile gerek sağlık alanında olsun gerek se ekonomi alanında olsun başarılı bir mücadeleyi ortaya koymaya devam etmektedir. Elbette bu süreç tüm ülkelerde olduğu gibi bizde de bazı sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Ülke ekonomimiz yaz ayından bu yana toparlanma sürecine girse de iç talebin artışı ve altına olan talep nedeni ile cari fazlada daha çok açık verdi; bu da dövizi tetiklemiş, bu tetikleme de enflasyon artışına neden oldu" dedi. 2020 yılında özellikle turizm ve hizmet sektörü ciddi yaralar aldığını altını çizen Aydın, "Durum gösteriyor ki, aşının yaygınlaşması ve kışın bitmesi ile birlikte pandemi de etkisini kaybetmeye başlayacak ve ekonomide yeniden canlanma yaşanacaktır. Bunu üçüncü çeyrekte 6,7'lik bir büyüme oranını yakalamamızdan anlayabilmekteyiz. Pandemiden başımızı kaldırdığımızda gücümüzün ve potansiyelimizin ne olduğunu görebiliyoruz" şeklinde konuştu. Pandeminin 2021 yılının dördüncü ayına doğru etkisini kaybetmesini beklediklerini ve bu aşamadan sonra ekonomi çevrelerinde ciddi bir hareketlenme yaşanacağını öngören Aydın, şöyle devam etti: "Daralma yaşayan ve gelişme sağlamak isteyen tüm ekonomiler bu yeni ortamda ellerindeki tüm imkânlarla piyasalara adeta hücum edecektir. Bu da beraberinde çok ciddi bir rekabeti getirecek, rekabet doruk noktalara ulaşacaktır. Pandemi krizinde özellikle tedarik zinciri yol haritası farklı noktalara kaymaya başlamıştır. Ülkemiz Türkiye jeopolitik konumu ve tüketim noktalarının hâkim olduğu coğrafyalara yakınlığı dolayısıyla bu yeni yol haritasında önemli bir konum elde edecektir. Bu noktada sermayeye ev sahipliği yapabilmek ve talebin gerektirdiği arzı karşılayabilmek adına büyük birleşmeler ve satın almalar ön plana çıkacaktır. Şirket evliliği dediğimiz bu kültüre her ne kadar ülke olarak uzak duruyor olsak da yeni ekonomi düzeni bizi bu yola sevkedecektir. Bu nedenle kooperatifçilik büyük önem taşıyacak ve gelişecektir. Zira bu yeni tedarik zinciri yol haritasında küçük firmaların rekabet etme olasılığı çok zor olacaktır."Ülke ekonomimizin gezi olaylarından ve 15 Temmuz'dan bu yana sürekli mücadele halinde olduğu üç önemli konunun 2021 yılında da ön plana çıkacağını vurgulayan Aydın, bunların enflasyon, cari fazla ve istihdam olduğunu söyledi. Aydın, "Tam dengelemeye başladık kontrol altına aldık derken bu sefer de pandemi nedeni ile bu konularda arzulanan noktaya ulaşılamamıştır. Kurdaki ve reel ekonomideki istikrarsız görüntünün ortadan kaldırılması, enflasyon baskısını sonlandırarak üretim odaklı bir ekonomiye bizleri yönlendirecektir. Bu da istihdamı artıracak, işsizliği düşürecektir. Elbette bütün bunlar bir anda çözülebilecek meseleler olarak gözükmemekle birlikte, makroekonomik dengeler gözetilip, mikro ölçekli tedbirlerin alınması ile zamanla gerileyip arzu edilen seviyelere çekilebilecektir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi küresel riskler her ne boyutta olursa olsun, ülkemizin potansiyeli her zorlukla baş edebilecek güçte ve hiç şüphesiz bunun için gereken mücadele azmine ve istikrarlı bir ortama da sahiptir. 2021 yılında da yeni tedarik zincirinin tam ortasında bulunarak gelişmesine ve büyümesine devam edecektir" diye konuştu.