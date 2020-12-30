Salgın ve doğal afetler değerini artırıyor

Depremler, salgın hastalıklar, siyasi çalkantılar ve savaşlar... 2020 yılında dünya zor bir yıl yaşadı. Yılın bitmesini dört gözle bekleyenler arasında 8 milyar insan gibi onlarca da sektör var. Hemen hemen tüm sektörler pan§demiyi bilançolarında çok derinden hissetti. 1872'de İngiliz sigorta şirketlerinin açtıkları temsilciliklerle başlayan sigortacılık, son yıllarda hızlı büyüme oranları yakaladı. 1930'lu yıllarda millileşen sektör 35 yıl önce Türkiye'nin liberal ekonomiye geçişi ile birlikte hem firma sayısı hem de ürün çeşitliliği açısından çağ atladı. 1987 yılında yürürlüğe giren yasalarla, sigorta şirketlerini mali yönden geliştirme ve sigorta aracılarının durumunu düzenleme amacıyla köklü değişikler yapıldı. 1990'lı yıllarda hem sigorta sektöründeki düzenlemeler hem de 1999 depremlerinin ardından 2000 yılında Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun kurulması da sektörde birçok şeyi değiştirdi. Daha sonra 2007 ve sonrasında atılan adımlarla birlikte Türkiye'de tarımdan, reasüransa kadar birçok yenilik geldi. 2020'ye geldiğimizde 60'ı sigorta, üçü reasürans olmak üzere 63 şirket bu sektörde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin altısı hayat, 15'i hayat ve emeklilik ve 39'u hayat dışı alanda. Pandemi ile birlikte sigorta sektörünün değeri de biraz daha anlaşıldı. Sektör 2020'de genelin aksine iyi bir performans yakaladı. Prim üretiminde ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 büyüme yakalayan sektör, hayat dışında yüzde 17.3 artışla 53.6 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Hayat branşında ise yüzde 41 artışla 12.2 milyar TL olmak üzere toplam 65.9 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildi. Bu rakam tahminlerin de üzerinde.Reasürans şirketleriyle beraber sektör, 2020'nin üçüncü çeyreği itibarıyla yaklaşık 290 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Sigortacılığın çatı kuruluşu olan Türkiye Sigortalar Birliği'nin (TSB) Başkanı, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020'nin ilk aylarında büyüme trendinin güçlü etkilerinin görülmesinin beklendiğini ancak pandemi ile beklentilerin yeniden değerlendirildiği bir yıl olduğunu vurguladı. Mart ayından itibaren sektörün üretimde yüksek paya sahip ferdi kaza, sağlık, kasko ve trafik sigortalarında daralma yaşanmakla birlikte yeni normale dönüşle toparlanma gözlenmeye başlandı. Benli, 10 aylık süreçte yüzde 21'lik bir büyüme yakalandığını da açıkladı.Pandemi sürecinde gerçekleşen faiz indirimlerinin etkisiyle konut, araç ve ihtiyaç kredileri hacminde artış yaşandığını da belirten Benli, "Bu artışlarla birlikte kredi bağlantılı sigortaların ağırlıklı olduğu hayat branşında da 2020 yılının haziran ve temmuz aylarında aylık bazda yüzde 100'ün üzerinde büyüme gerçekleşti. Bununla birlikte Ağustos 2020 - Ekim 2020 döneminde kredi maliyetlerinde gerçekleşen görece artış nedeniyle bu üç aylık dönemde yazılan prim tutarı; geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen üretim ile aynı seviyede kaldı. Bu bilgilerin ışığında, hayat branşında 2020'nin ilk on ayında yüzde 41 seviyesinde büyüme ile yazılan prim tutarı 12 milyar TL seviyesini aştı" değerlendirmesinde bulundu.