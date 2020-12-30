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! Bakan Dönmez duyurdu: Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık

haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece 2020'de devreye alınan yenilenebilir kurulu gücümüzle, Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 30.12.2020 13:44 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Dönmez duyurdu: Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece 2020'de devreye alınan yenilenebilir kurulu gücümüzle, Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık" dedi.

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SON DAKİKA! Bakan Dönmez duyurdu: Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık
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