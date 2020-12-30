HaberlerEkonomi HaberleriSON DAKİKA! Bakan Dönmez duyurdu: Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık
SON DAKİKA! Bakan Dönmez duyurdu: Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece 2020'de devreye alınan yenilenebilir kurulu gücümüzle, Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık" dedi.
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece 2020'de devreye alınan yenilenebilir kurulu gücümüzle, Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Bakan Dönmez duyurdu: Avrupa'da 21 ülkenin toplam yenilenebilir kurulu gücünü geride bıraktık