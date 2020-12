Sorumlu bankacılık anlayışı yükseliyor

2020 yılına, küresel salgının damgasını vurduğuna dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Salgınla mücadele sürecinde; önce sağlık, ardından da ekonomi, tüm dünyanın öncelikli ve değişmeyen gündem konuları oldu. Bu dönemde dünya genelinde bankacılık sektörünün, pandeminin ekonomik açıdan olumsuz etkilerini aşabilmeleri için; küçük işletmelere, şirketlere ve bireysel müşterilerine finansman sağladığını gördük" dedi.Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde de kamu bankalarının liderliğinde genel olarak tüm bankacılık sektörü, bu önemli görevi, hakkıyla ve başarıyla yerine getirdi. Halkbank olarak, bu yılı her zamankinden verimli, yoğun ve hızlı bir çalışma temposuyla geçirdik. Pandeminin dünya genelinde oluşturduğu belirsizlik ortamında, Türkiye ekonomisinin gücünü koruyabilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendik. Daha fazla üretim, istihdam ve daha fazla ihracat hedefiyle, reel sektörün finansmana erişimde, dijitalleşen yeteneklerimizi ve gücümüzü de kullanarak yeni imkânlar geliştirdik. 2021 yılına yönelik değerlendirmelerde bulunurken, sektörümüzün bu dönemde üstlendiği sorumlu bankacılık anlayışının dikkate alınması gerekiyor. Zira bu anlayışın, pandemi döneminde yükseliş hızı katlanarak artan dijital dönüşüm gibi, sektörümüzün geleceğine yön veren trendler arasında yerini alacağına inanıyorum." Yılın son çeyreğinde, aşı çalışmalarında elde edilen olumlu sonuçlar sayesinde, pandeminin kontrol altına alınmasına yönelik çözümlerin belirginleşmeye başladığını ifade eden Arslan, "Küresel olarak baktığımızda; geçen yıl boyunca ertelenen tüketim ve yatırımların hayata geçebileceği uygun bir zeminin oluştuğunu görüyoruz. Bu genel tabloyla birlikte, ülkemizin üçüncü çeyrekte yakaladığı büyüme hızı ve ekonomi yönetimimizin hızla hayata geçirdiği düzenlemeler, 2021'e umutla bakmamızı sağlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde enflasyonla mücadelede kararlı adımların atıldığı bu süreçte, fiyat istikrarını hedefleyen ve yatırım ortamını güçlendiren reformlarla vatandaşlarımızın refah seviyesi daha da yükselecektir. İş dünyası ile diyalog halinde, şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir bir yapı içinde piyasalara hâkim olan güven, yeni yılda da artarak devam edecektir. Bunların yanı sıra salgında ikinci dalga çekincesiyle içe kapanan ihracat pazarlarımızın da kısa sürede yeniden aktif hale geleceğini öngörüyoruz. Yeni siparişlerin hız kazanacağı bu dönemde, KOBİ'lerimiz için önemli dış ticaret fırsatları olacak" diye konuştu."Halkbank olarak biz de ekonomi yönetimimizin kararlılıkla devreye aldığı uygulamaların tamamlayıcısı olmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz" diyen Arslan, "Küresel tedarik zincirinde yaşanan değişimlerin, Türkiye gibi güvenilir tedarikçilere olan ihtiyacı artırdığı bir dönem yaşıyoruz. Uluslararası rekabette daha güçlü markalara sahip olabilmek ve yeni yatırımları teşvik etmek üzere ürünler geliştireceğiz. 'Üreten Türkiye' misyonumuzla KOBİ kredilerinin payını, istikrarlı bir şekilde artıracağız. Bu amaçla rekabetçi sektörlerde faaliyet gösteren ve yeni iş alanı sağlayan işletmelerin gelişimini mutlaka destekleyeceğiz. Ticari nakdi krediler içinde şu an yüzde 52.6 olan KOBİ kredileri payını da yeni yılda yüzde 60'a kadar çıkaracağız. İşletmelerin desteklenmesine, istihdamın artırılmasına büyük özen gösterecek, sorumlu bankacılık anlayışımızla hizmete devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Halkbank olarak aktif büyüklük, toplam krediler ve toplam mevduat alanında Türkiye'nin 2. büyük bankası olduklarını vurgulayan Arslan, "Sadece pandemi döneminde değil daha öncesinden başlayarak dijital dönüşüme yaptığımız yatırımlar sayesinde KOBİ'ler başta tüm müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi dijitale taşıdık. Son yıllarda dijital dönüşüm alanında; altyapı, ekipman, yazılım ve en önemlisi insana yaptığımız yatırımların karşılığını, pandemi sürecini başarıyla yöneterek aldık. Gerek sorumlu bankacılık anlayışımız gerekse dijital dönüşüm sürecinde aldığımız yol sayesinde, ülkemizde bankacılık sektörünün geleceğine yön veren kurumlardan biri olmayı sürdüreceğiz" dedi.Osman Arslan, SABAH Gazetesi ile ilgili olarak "Medyanın gücü, bir ülkenin gelişim düzeyine dair önemli göstergelerden biridir. Sadece bununla da sınırlı değil. Medya aynı zamanda, ülkenin gelişim yolculuğunun hem tanıkları hem de vazgeçilmez rehberlerindendir. Bu nedenle, Halkbank olarak ülkemizde güçlü bir medyanın varlığını her zaman destekledik ve desteklemeye de devam edeceğiz. SABAH Gazetesi de 1985 yılında, kurulduğu ilk günden beri özgün, yenilikçi ve çok sesli kimliğiyle ülkemizin gelişim yolculuğunun değerli rehberleri arasında yerini aldı. Cesur, tarafsız, bağımsız haberciliğiyle her daim gerçeğin ve demokrasinin kalemi oldu. Türk medyasının değerli yayın organlarından biri olan SABAH Gazetesi'nin 35'inci yaşını içtenlikle kutluyor, nice yıllar temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.