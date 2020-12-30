Tünelin ucunda ışık göründü 2021 toparlanma yılı olacak

Dünya, son yüzyılın en zor sınavını 2020'de verdi. Tüm küreyi kasıp kavuran küresel salgın Kovid-19, ülkelerin ekonomilerini ciddi oranda etkiledi. Hemen her sektörün yara aldığı pandemiden en büyük darbeyi ise seyahat sektörü aldı. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre 2019'da dünya turizmi yüzde 3.8 büyürken, uluslararası seyahat sayısı 1 milyar 461 milyona, uluslararası turizm kaynaklı gelirler ise 1.5 trilyon dolar seviyesine yükselmişti. Ancak pandeminin hakim olduğu 2020'de dünya seyahat sektöründe ilk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine yüzde 70'in üzerinde daralma yaşandı.UNWTO'nun açıkladığı verilere göre ilk sekiz aylık periyotta uluslararası seyahat sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 700 milyon azalma kaydedildi. Bu dönemde uluslararası turizm gelirlerinde 730 milyar dolar kayıp yaşandı. Pandeminin dünya turizm endüstrisine verdiği zarar ise 2008'deki küresel krizin sekiz katına çıktı.Uluslararası hava trafiğinin kapatıldığı bu dönemde Türkiye de bu daralmadan payını aldı. Türkiye'ye gelen turist sayısı da 11 aylık dönemde yüzde 72 oranında geriledi. Söz konusu dönemde ülkemizi 12 milyon 34 bin 883'ü yabancı, 2 milyon 451 bin 749'u ise yurtdışı ikametli vatandaşlar olmak üzere 14 milyon 486 bin 632 kişi ziyaret etti. 2019'da 34.5 milyar dolarlık gelir elde eden sektörün bu yılı ortalama yüzde 68'lik bir düşüşle, 11 milyar dolarla kapatacağı öngörülüyor.Zor bir yılı geride bırakmaya hazırlanan turizm sektörü 2021 yılına ise daha umutlu giriyor. Özellikle ocak ayında başlayacak olan aşılama çalışmalarıyla tünelin ucunda ışığın göründüğünü belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2021'in toparlanma yılı olacağını söyledi. "Ekonomik açıdan yüzyılın en büyük krizi ile karşı karşıya kaldık" diyen Bağlıkaya, 2020'de yaşanılan kaybı 2021'de telafi etmeye odaklandıklarını kaydetti. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Ancak bu toparlanma kısa vadede olmayacak gibi görünüyor. Hızlı bir yükselişten ziyade kademeli ve ihtiyatlı bir toparlanma yaşanacağını öngörüyoruz. Turizmdeki toparlanma için belirleyici pandeminin seyri ve aşılanma çalışmalarında ulaşılan başarı olacak. Bir de dünyanın yaşadığı ekonomik bir sarsıntı var. İnsanların alım gücü düştü. 2021 yılındaki turizm hareketi hem aşıya hem de ekonomik göstergelere bağlı" dedi.2021'de Rusya, Almanya ve İngiltere ile Avrupa ülkelerinde aşılanma çalışmalarında kat edilecek mesafenin yılın ikinci yarısından itibaren olumlu yansımaları olacağını anlatan Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Bu süreçte TÜRSAB'ın muadili konumunda bulunan birlik ve kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de beklentilerin bu yönde şekillendiğini gördük. Burada önemli olan hedef ülkelerde olabildiğince fazla sayıda test yapılması vaka sayısının kontrol altına alınması. Bu durum bizim ülkemiz için de geçerli. Vaka sayılarını kontrol altına alan ve bunun iletişimini iyi kuran ülkeler turizmde 2021 yılının kazananları olacak."Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada son dakika rezervasyonlarının arttığını anlatan Bağlıkaya, pandeminin oluşturduğu belirsizlik nedeniyle bu eğilimin tüm dünyada yaygınlaştığını kaydetti. Bağlıkaya, "Otellerde yer bulmak zorlaşabilir. Dolayısıyla erken rezervasyon kampanyalarını kaçırmamak gerekiyor" dedi. Önümüzdeki yıl doğa ve macera turizmine, kamp karavan turlarına, villa kiralamaya olan talebin yükseleceğini kaydeden Bağlıkaya, "Arkadaş veya akrabalarla küçük grup tatilleri, yat turları ön plana çıkacak. Butik tatile yönelim sürecek. Az bilinen, daha az kalabalık yerlere özel araçlarla seyahatler artacak" şeklinde konuştu.