Türk Lirası 2021’de atağa geçecek

Önümüzdeki yılın, ekonominin toparlanacağı ve ertelenen hedeflerin yeniden devreye alınacağı bir dönem olacağını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Dünya Bankası'nın küresel ekonomiye ilişkin hazırladığı rapora göre, Türkiye'nin diğer ülkelerin çoğuna kıyasla bu süreçten daha az hasarla çıkacağının kaydedildiğini görüyoruz" dedi.Ekonomi yönetiminin alacağı tedbirlerle özellikle önümüzdeki süreçte döviz kurunda derin iniş çıkışların engelleneceğine, makroekonominin daha da güçlendirileceğine inandığını ifade eden Göstaş, "Bilançoda TL payının artışını destekleyecek nitelikte adımların atılmasıyla birlikte, 2021'de para birimimizin kayıplarını telafi edip, atağa geçeceğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanının 'Ekonomide yeni dönem'de yaptığı açıklamalar özellikle iş dünyasında memnuniyetle karşılandı ve ülke ekonomisinin önünü açtı. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi, reformların devam etmesi ve enflasyonla mücadeleye ilişkin verilen mesajlar da ekonomide beklenen atılımlar olarak önem arz ediyor" dedi.Bankacılık sektörünün de bu reformlardan olumlu yönde etkileneceğini vurgulayan Göktaş, "Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemdeki uygulamaları ile bankalar likidite açısından rahatlayarak piyasayı fonlamakta daha rahat hareket etmeye başladılar. Bunun bir yansıması olarak 2021 yılında bankaların performanslarını pozitif yönde artıracağını ve aktif kalitelerini yükselterek daha emin adımlarla ilerleyebileceklerini söyleyebiliriz" dedi.Vakıf Katılım olarak 2021 yılı içindeki olası tüm senaryolara karşı planlarının hazır, hedeflerinin belli olduğunun altını çizen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı büyük bir heyecan ve dinamizmle yürütmeye odaklanacağız. Ekonomimize en yüksek katkıyı sunacak olan ve '4İ' olarak adlandırdığımız 'imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon' alanlarına yönelik faaliyet gösteren tüzel müşterilerimize özel ürün içerikli paketlerin devamını sağlayacağız. Ayrıca mahalli idareler ile iş birliklerimiz kapsamında yerel belediyelerin kalkınmasına yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz. Sağlık sektöründe yapılan yatırımların ve ilaç, aşı gibi Ar-Ge çalışmalarının finanse edilmesi ile sağlık alanında ülkemizin kaynaklarını artırmayı destekleyeceğiz. Tarım bankacılığı kapsamında tarım borsalarında "Elektronik Ürün Senetleri" alım satımına aracılık ederek ve bu senetler üzerinden çiftçilerimize finansman sağlayarak bu alanda da büyüyeceğiz. Dijital dönüşüm yolculuğunda hem müşteri deneyimini hem de kurum içi verimliliği artıracak çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Diğer yandan dijital kanallardan sunulan özellikle finansal hizmetlerimizin daha fazla çeşitlendirilmesi başta olmak üzere yeni nesil ödeme çözümleri, dijital müşteri deneyimi ve uygulama modernizasyonu konuları da odağımızda yer alıyor. Daha fazla yatırımcıya ulaşmak, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve topladığımız fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdüreceğiz."İkram Göktaş SABAH Gazetesi'nin 35. yaşı için, "SABAH gazetesi ülkemiz basın tarihine önemli katkılar sunmuş, izlediği yayın politikasıyla halkın büyük beğenisini kazanmıştır. Milli ve yerli duruşundan ödün vermemiş, her zaman demokrasinin ve halkın yanında olmuştur. Tüm dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bu hassas dönemde de haberciliğe fedakârca devam eden ve kuruluşunun 35. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlayan Sabah gazetesinin yöneticilerini, muharrirlerini, muhabirlerini ve tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" açıklamasında bulundu.